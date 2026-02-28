Muni Shri Tarun Sagar: मंथरा आज भी जिन्दा है...

just now
7 minutes ago
41 minutes ago
1 hour ago
2 hours ago
3 hours ago
4 hours ago
13 hours ago
16 hours ago
17 hours ago
18 hours ago
19 hours ago
20 hours ago
22 hours ago
23 hours ago
1 day ago
Saturday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 28 Feb, 2026 11:17 AM
मां-बाप की तस्वीर
मां उस समय सर्वाधिक अपमान महसूस करती है जिस समय उसका बेटा पत्नी के सामने उसे डांटता है, आंखें दिखाता है। दुनिया के सभी रिश्तों में मां का रिश्ता
Holashtak 2026: आज से शुरू हो रहा है होलाष्टक, जानें शुभ लाभ के लिए होलिका दहन तक क्या करें और क्या...
Bhagavad Gita Updesh : श्रीकृष्ण ने बताया है इन 3 चीजों को नरक का द्वार, आज ही छोड़ें वरना जीवन हो...
Surya Grahan 2026: आज लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, पढ़ें पूरी जानकारी
जब जीवन बन जाए रंगों का उत्सव : गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर
Panchak 2026 February Date And Time: आज सुबह 9:05 बजे से लगेगा अग्नि पंचक, जानें कब होगा समापन और...
Chandra Grahan 2026: 3 मार्च को लगेगा साल का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण, जानें समय, सूतक काल और क्या...
USD $
28/02/2026 10:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। आज परिस्थितियां आपको नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी तेज़ निर्णय क्षमता...
वृष राशि वालों आज स्थिरता के साथ आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। व्यापार में छोटा निवेश भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है। घर में प्रेम और सहयोग का वातावरण बना...
मिथुन राशि वालों आज आपकी रचनात्मक सोच चमकेगी। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने से व्यस्तता बढ़ेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी।
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए ठीक - ठाक साबित हो सकता है। बिजनेस में समझदारी से की गई बातचीत फायदे का कारण बन सकती है।
सिंह राशि वालों आज आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाएगा। करियर में वरिष्ठों से प्रशंसा मिल सकती है। प्रेम जीवन में विश्वास और मजबूती आएगी। शरीर में ऊर्जा बनी...
कन्या राशि वालों आज योजनाओं को व्यवस्थित करने का दिन है। व्यापार में खर्च और लाभ का संतुलन जरूरी रहेगा। परिवार में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा
तुला राशि वालों आज समझौता और संतुलन आपको सफलता दिला सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी संभालनी पड़ सकती है। रिश्तों में पारदर्शिता बढ़ेगी।
वृश्चिक राशि वालों आज गुप्त रणनीति कामयाब रहेगी। व्यापार में प्रतिस्पर्धा के बावजूद लाभ होगा। घर में आपकी राय निर्णायक साबित हो सकती है।
धनु राशि वालों आज नए अवसरों की शुरुआत हो सकती है। करियर में बदलाव का विचार लाभकारी रहेगा। संतान या भाई-बहन से सुखद समाचार मिल सकता है।
मकर राशि वालों आज अनुशासन और धैर्य आपकी ताकत होंगे। बिजनेस में स्थिर वृद्धि के संकेत हैं। परिवार के बड़े सदस्यों का मार्गदर्शन मिलेगा। जोड़ों का...
कुंभ राशि वालों आज नवीन विचार आपको पहचान दिलाएंगे। जीवनसाथी से कोई तोहफा मिल सकता है। प्रेमी के साथ किसी स्थान पर घूमने जा सकते हैं।
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए सोच विचार वाला साबित हो सकता है। व्यापार में कोई नई दिशा मिल सकती है। अचानक से मेहमान दस्तक दे सकते हैं।
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes