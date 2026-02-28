Main Menu

Muni Shri Tarun Sagar: मंथरा आज भी जिन्दा है...

28 Feb, 2026

muni shri tarun sagar

मां-बाप की तस्वीर मां उस समय सर्वाधिक अपमान महसूस करती है जिस समय उसका बेटा पत्नी के सामने उसे डांटता है, आंखें दिखाता है। दुनिया के सभी रिश्तों में मां का रिश्ता

मां-बाप की तस्वीर
मां उस समय सर्वाधिक अपमान महसूस करती है जिस समय उसका बेटा पत्नी के सामने उसे डांटता है, आंखें दिखाता है। दुनिया के सभी रिश्तों में मां का रिश्ता सबसे बड़ा है क्योंकि उसकी आयु सभी रिश्तों से नौ माह अधिक हुआ करती है। मां कैसी भी हो अगर आप उसे सुख नहीं दे सकते तो कम-से-कम दुख भी न दें। अपनी जेब में मां-बाप की तस्वीरें रखें क्योंकि इसी तस्वीर ने तुम्हारी तकदीर बनाई है।

PunjabKesari Muni Shri Tarun Sagar

बड़ा कौन?
बड़ा आदमी कौन है? क्या वह, जिसकी चार फैक्ट्री चल रही हैं? क्या वह, जिसके घर नौकर-चाकर हैं जो हजारों-लाखों में खेलता है? क्या वह, जिसके पास सत्ता है? कुर्सी पर है? नहीं। बड़ा आदमी वह नहीं अपितु बड़ा आदमी वह है जो गरीबी में घबराता नहीं और अमीरी में इतराता नहीं है। आदमी पैसे से नहीं, अपितु दिल से बड़ा होता है।

Muni Shri Tarun Sagar

मंथरा आज भी जिंदा है
रामायण में एक पात्र का नाम है-मंथरा। मंथरा वो- जो दिलों में दूरियां पैदा करे। कैकेयी - जो राम पर प्रेम न्यौछावर करती थीं पर मंथरा ने उनके मन में नफरत का ऐसा जहर घोला कि देखते-ही-देखते पासा पलट गया और उन्हें चौदह वर्ष का वनवास दिला दिया। रामायण में मंथरा की मृत्यु का कहीं उल्लेख नहीं है। इसका मतलब साफ है कि मंथरा आज भी जिन्दा है, जो लोगों के दिलों में दूरियां बढ़ा रही है।

PunjabKesari Muni Shri Tarun Sagar

भगवान की नहीं मानते
देश की खुशकिस्मती यह है कि हम सब भगवान को मानते हैं पर बदकिस्मती यह है कि हम सब भगवान की एक भी नहीं मानते। इस ‘को’ और ‘की’ में बड़ा अन्तर है। ‘को’ से ‘की’  ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ताला ‘को’ से नहीं ‘की’ (चाबी) से खुलता है। जिन्दगी की हर एक समस्या का ताला अध्यात्म की ‘की’ से खोला जा सकता है। तुम्हें पता है: दुनिया में भगवान को चाहने वाले कम और भगवान से चाहने वाले ज्यादा हैं।

PunjabKesari Muni Shri Tarun Sagar

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

