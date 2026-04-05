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Navdurga 9 Forms Meaning : क्या है मां दुर्गा के 9 रूपों का रहस्य, जिसके हर स्वरूप में छिपा है जीवन का बड़ा संदेश

Edited By Updated: 05 Apr, 2026 03:19 PM

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भारतीय संस्कृति में नवरात्रि केवल तिथियों का बदलाव या पारंपरिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह मानवीय चेतना के नौ उच्च स्तरों तक पहुंचने की एक दिव्य यात्रा है।

Navdurga 9 Forms Meaning : भारतीय संस्कृति में नवरात्रि केवल तिथियों का बदलाव या पारंपरिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह मानवीय चेतना के नौ उच्च स्तरों तक पहुंचने की एक दिव्य यात्रा है। मां दुर्गा के नौ स्वरूप जिन्हें हम नवदुर्गा के रूप में पूजते हैं- महज पौराणिक कथाओं के पात्र नहीं हैं, बल्कि वे जीवन जीने की कला के जीवंत अध्याय हैं। अक्सर हम देवी के इन रूपों को केवल मूर्तियों या चित्रों में देखते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि शैलपुत्री का पर्वत जैसा अडिग संकल्प या मां कालरात्रि का निर्भीक स्वरूप हमारे दैनिक जीवन की चुनौतियों से कैसे जुड़ा है। वास्तव में, मां का हर अवतार हमारे भीतर की किसी न किसी सुप्त शक्तिको जगाने का संदेश देता है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक का यह सफर हमें सिखाता है कि कैसे शून्य से शुरू होकर पूर्णता  तक पहुंचा जा सकता है। तो आइए, श्रद्धा के साथ-साथ ज्ञान के चश्मे से देखें मां दुर्गा के इन 9 रूपों का असली संदेश के बारे में-

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मां शैलपुत्री: 'दृढ़ संकल्प' का प्रतीक
हिमालय की पुत्री के रूप में मां शैलपुत्री हमें सिखाती हैं कि जीवन में किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए अडिग संकल्प जरूरी है। जिस तरह पर्वत अडिग रहता है, उसी तरह सफलता के लिए अपने विचारों और निर्णयों में स्थिरता लाना पहला कदम है।

मां ब्रह्मचारिणी: तप और धैर्य की शक्ति
ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। इनका स्वरूप संदेश देता है कि कठिन संघर्ष के समय भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। बिना विचलित हुए निरंतर प्रयास करना ही हमें सिद्धि तक ले जाता है।

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मां चंद्रघंटा: 'एकाग्रता और सतर्कता'
मां के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, जो मन की शांति और एकाग्रता का प्रतीक है। इनका स्वरूप सिखाता है कि युद्ध हो या जीवन का मैदान, अपनी इंद्रियों को वश में रखकर सतर्क रहना ही जीत की कुंजी है।

मां कूष्माण्डा: 'सृजनशीलता' का रहस्य
ब्रह्मांड को अपनी मुस्कान से उत्पन्न करने वाली मां कूष्माण्डा रचनात्मकता का प्रतीक हैं। यह संदेश मिलता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराहट और सकारात्मक सोच के साथ कुछ नया सृजन किया जा सकता है।

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मां स्कंदमाता: 'ममता और नेतृत्व' का संगम
कार्तिकेय (स्कंद) की माता होने के नाते, यह रूप वात्सल्य और अनुशासन का संतुलन है। यह सिखाता है कि एक अच्छा लीडर वही है जो अपने अधीन लोगों का पोषण एक मां की तरह करे और उनकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहे।

मां कात्यायनी: 'बुराई के विरुद्ध साहस'
महिषासुर का वध करने वाली मां कात्यायनी अदम्य साहस का प्रतीक हैं। इनका संदेश स्पष्ट है—अन्याय और शोषण को सहना नहीं, बल्कि उसे खत्म करने के लिए पूरी शक्ति के साथ खड़ा होना ही धर्म है।

मां कालरात्रि: 'डर पर विजय'
मां का यह भयानक रूप हमें बताता है कि अंधेरा शाश्वत नहीं है। कालरात्रि 'अभय' होने का संदेश देती हैं। जब आप अपने सबसे गहरे डर का सामना करते हैं, तभी आप वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं।

मां महागौरी: 'पवित्रता और क्षमा'
कठोर तप के बाद अत्यंत उज्ज्वल हुई महागौरी शुद्धिकरण का प्रतीक हैं। यह संदेश देता है कि गलतियों और पश्चाताप के बाद मन को फिर से निर्मल बनाना संभव है। जीवन में शांति के लिए विचारों की पवित्रता और दूसरों को क्षमा करना अनिवार्य है।

मां सिद्धिदात्री: 'पूर्णता और ज्ञान'
नवदुर्गा का अंतिम स्वरूप पूर्णता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जब आप ऊपर दिए गए 8 गुणों को आत्मसात कर लेते हैं, तब आप सिद्धि प्राप्त करते हैं। ज्ञान साझा करना और परोपकार करना ही जीवन की असली उपलब्धि है।

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