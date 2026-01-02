Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | नववर्ष के पहले दिन मां के दर उमड़ी भक्तों की भीड़

नववर्ष के पहले दिन मां के दर उमड़ी भक्तों की भीड़

Edited By Updated: 02 Jan, 2026 09:21 AM

new year begins with devotion

कांगड़ा / ज्वालामुखी / चामुंडा/ चिंतपूर्णी /नयना देवी (टीम) : प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों श्री ज्वालामुखी मंदिर, माता श्री बज्रेश्वरी देवी मंदिर कांगड़ा, मां चामुंडा देवी, श्री नयना देवी व मां चिंतपूर्णी में  नए साल 2026 के पहले दिन मां  के चरणों...

कांगड़ा / ज्वालामुखी / चामुंडा/ चिंतपूर्णी /नयना देवी (टीम) : प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों श्री ज्वालामुखी मंदिर, माता श्री बज्रेश्वरी देवी मंदिर कांगड़ा, मां चामुंडा देवी, श्री नयना देवी व मां चिंतपूर्णी में  नए साल 2026 के पहले दिन मां  के चरणों में शीश झुका कर नए साल का आगाज  किया। मंदिरों के कपाट सुबह 4 बजे ही खुल गए थे। भक्तों ने  ज्वालामुखी  मंदिर में माता रानी की पवित्र ज्योति के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। 

ज्वालमुखी  मंदिर अधिकारी तहसीलदार मनोहर लाल शर्मा ने कहा कि यात्रियों को परिक्रमा मार्ग से शांतिपूर्ण माहौल में भेज कर शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन करवाए। माता श्री बज्रेश्वरी देवी मंदिर कांगड़ा  व मां चामुंडा मंदिर में  हजारों स्थानीय लोगों सहित बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की। वहीं   श्री नयना देवी के दरबार में चल रहा 2 दिवसीय नववर्ष मेला वीरवार को सम्पन्न हो गया। 

नव वर्ष मेले में लगभग 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने माता जी के दर्शन किए।  मंदिर न्यास के अध्यक्ष एस.डी.एम. धर्मपाल ने बताया कि श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए उन्हें लाइनों में ही माता जी के दर्शनों के लिए भेजा। वहीं  धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी में लाइनों में लगकर मां के दर्शनों के लिए अपनी बारी का इंतजार श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए।  

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

और ये भी पढ़े

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!