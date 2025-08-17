आज का पंचांग- 17 अगस्त, 2025

Edited By Prachi Sharma,Updated: 17 Aug, 2025 06:47 AM
भाद्रपद कृष्ण तिथि नवमी (सायं 7.25 तक) तथा तदोपरांत तिथि दशमी। विक्रमी सम्वत् : 2082, भाद्रपद प्रविष्टे 2, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 26 (श्रावण), हिजरी साल 1447, महीना सफर, तारीख 22, सूर्योदय : प्रात: 5.58 बजे, सूर्यास्त: सायं 7.05 बजे...
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
भाद्रपद कृष्ण तिथि नवमी (सायं 7.25 तक) तथा तदोपरांत तिथि दशमी।
विक्रमी सम्वत् : 2082, भाद्रपद प्रविष्टे 2, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 26 (श्रावण), हिजरी साल 1447, महीना सफर, तारीख 22, सूर्योदय : प्रात: 5.58 बजे, सूर्यास्त: सायं 7.05 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र : रोहिणी (17-18 मध्य रात 3.18 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र मृगशिर, योग: व्याघात 17-18 मध्य रात 1.40 तक) तथा तदोपरांत योग हर्षण, चंद्रमा: वृष राशि पर (पूरा दिन-रात)। दिशा शूल : पश्चिम एवं नैर्ऋत्य दिशा के लिए, राहूकाल : सायं साढ़े चार से छह बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार : श्री गुगा नवमी, मेला गुगा जाहिर पीर, (नकोदर, पंजाब), मेला गोगा मेड़ी (श्रीगंगानगर, राजस्थान)।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति:-
सूर्य सिंह में
चन्द्रमा वृष में
मंगल कन्या में
बुध कर्क में
गुरु मिथुन में
शुक्र मिथुन में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में