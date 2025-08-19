Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • आज का पंचांग- 19 अगस्त, 2025

आज का पंचांग- 19 अगस्त, 2025

Edited By Prachi Sharma,Updated: 19 Aug, 2025 06:42 AM

panchang

भाद्रपद कृष्ण तिथि एकादशी (बाद दोपहर 3.33 तक) तथा तदोपरांत तिथि द्वादशी।  विक्रमी सम्वत् : 2082, भाद्रपद प्रविष्टे 4, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 28 (श्रावण), हिजरी साल 1447, महीना सफर, तारीख 24, सूर्योदय : प्रात: छह बजे

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

भाद्रपद कृष्ण तिथि एकादशी (बाद दोपहर 3.33 तक) तथा तदोपरांत तिथि द्वादशी। 

विक्रमी सम्वत् : 2082, भाद्रपद प्रविष्टे 4, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 28 (श्रावण), हिजरी साल 1447, महीना सफर, तारीख 24, सूर्योदय : प्रात: छह बजे, सूर्यास्त: सायं 7.02 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र : आर्द्रा (19-20 मध्य रात 1.08 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र पुनर्वसु, योग: वज्र (रात 8.30 तक) तथा तदोपरांत योग सिद्धि, चंद्रमा: मिथुन राशि पर (पूरा दिन-रात)। दिशा शूल : उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहूकाल : बाद दोपहर तीन से साढ़े चार बजे तक। 
पर्व, दिवस तथा त्यौहार : अजा एकादशी व्रत।

PunjabKesari Panchang

और ये भी पढ़े

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :- 

PunjabKesari Panchang

सूर्य सिंह में
चन्द्रमा मिथुन में 
मंगल कन्या में
बुध कर्क  में
गुरु मिथुन में
शुक्र मिथुन में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में

PunjabKesari Panchang

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!