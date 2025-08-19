आज का पंचांग- 19 अगस्त, 2025

Edited By Prachi Sharma,Updated: 19 Aug, 2025 06:42 AM

भाद्रपद कृष्ण तिथि एकादशी (बाद दोपहर 3.33 तक) तथा तदोपरांत तिथि द्वादशी। विक्रमी सम्वत् : 2082, भाद्रपद प्रविष्टे 4, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 28 (श्रावण), हिजरी साल 1447, महीना सफर, तारीख 24, सूर्योदय : प्रात: छह बजे

विक्रमी सम्वत् : 2082, भाद्रपद प्रविष्टे 4, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 28 (श्रावण), हिजरी साल 1447, महीना सफर, तारीख 24, सूर्योदय : प्रात: छह बजे, सूर्यास्त: सायं 7.02 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र : आर्द्रा (19-20 मध्य रात 1.08 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र पुनर्वसु, योग: वज्र (रात 8.30 तक) तथा तदोपरांत योग सिद्धि, चंद्रमा: मिथुन राशि पर (पूरा दिन-रात)। दिशा शूल : उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहूकाल : बाद दोपहर तीन से साढ़े चार बजे तक।

पर्व, दिवस तथा त्यौहार : अजा एकादशी व्रत।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य सिंह में

चन्द्रमा मिथुन में

मंगल कन्या में

बुध कर्क में

गुरु मिथुन में

शुक्र मिथुन में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में