आज का पंचांग- 24 अगस्त, 2025

Edited By Prachi Sharma,Updated: 24 Aug, 2025 06:57 AM
भाद्रपद कृष्ण तिथि प्रतिपदा (पूर्व दोपहर 11.49 तक) तथा तदोपरांत तिथि द्वितीया। विक्रमी सम्वत् : 2082, भाद्रपद प्रविष्टे 9, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 2 (भाद्रपद), हिजरी साल 1447, महीना सफर, तारीख 29, सूर्योदय : प्रात: 6.03 बजे,...
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
भाद्रपद कृष्ण तिथि प्रतिपदा (पूर्व दोपहर 11.49 तक) तथा तदोपरांत तिथि द्वितीया।
विक्रमी सम्वत् : 2082, भाद्रपद प्रविष्टे 9, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 2 (भाद्रपद), हिजरी साल 1447, महीना सफर, तारीख 29, सूर्योदय : प्रात: 6.03 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.57 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र : पूर्वा फाल्गुनी (24-25 मध्य रात 2.06 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, योग: शिव (दोपहर 12.30 तक) तथा तदोपरांत योग सिद्ध, चंद्रमा: सिंह राशि पर (पूरा दिन-रात)। दिशा शूल : पश्चिम एवं नैर्ऋत्य दिशा के लिए, राहूकाल : सायं साढ़े चार से छह बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: भाद्रपद शुक्ल पक्षारंभ, चन्द्र दर्शन।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य सिंह में
चन्द्रमा सिंह में
मंगल कन्या में
बुध कर्क में
गुरु मिथुन में
शुक्र कर्क में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में