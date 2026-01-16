Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Peepal Ka Ped Ghar Me Ugna: घर की दीवार या छत पर पीपल का पेड़ उगना देता है ये संकेत, जानें हटाने के शास्त्रीय नियम

Peepal Ka Ped Ghar Me Ugna: घर की दीवार या छत पर पीपल का पेड़ उगना देता है ये संकेत, जानें हटाने के शास्त्रीय नियम

Edited By Updated: 16 Jan, 2026 03:58 PM

peepal ka ped ghar me ugna

Peepal Ka Ped Ghar Me Ugna: हिंदू शास्त्रों में पीपल के वृक्ष को अत्यंत पवित्र, पूजनीय और दिव्य ऊर्जा से युक्त माना गया है। मान्यता है कि पीपल में देवताओं और पितरों का वास होता है। लेकिन वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार, पीपल का वृक्ष सही स्थान...

Peepal Ka Ped Ghar Me Ugna: हिंदू शास्त्रों में पीपल के वृक्ष को अत्यंत पवित्र, पूजनीय और दिव्य ऊर्जा से युक्त माना गया है। मान्यता है कि पीपल में देवताओं और पितरों का वास होता है। लेकिन वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार, पीपल का वृक्ष सही स्थान पर हो तो शुभ फल देता है, जबकि गलत स्थान पर उगना कई बार अशुभ संकेत भी माना जाता है।

PunjabKesari Peepal Ka Ped Ghar Me Ugna

अक्सर देखा जाता है कि घर की दीवारों की दरारों, छत के कोनों या सीलन वाली जगहों पर पीपल का छोटा पौधा अपने आप उग आता है। कई लोग इसे सामान्य पौधा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं या बिना किसी विधि-विधान के उखाड़ देते हैं, जबकि शास्त्रों में ऐसा करना उचित नहीं माना गया है।

PunjabKesari Peepal Ka Ped Ghar Me Ugna

घर में या छत पर उगा पीपल क्यों माना जाता है अशुभ?
शास्त्रों के अनुसार, पीपल का वृक्ष मंदिर परिसर, नदी-तालाब के किनारे या सार्वजनिक स्थलों पर अत्यंत शुभ फल देता है। वहीं यदि पीपल का पौधा घर के भीतर, दीवारों या छत पर उग आए, तो इसे शुभ संकेत नहीं माना जाता।

और ये भी पढ़े

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, घर में अपने आप उगा पीपल का पौधा पितृदोष का संकेत हो सकता है। इसके कारण परिवार में मानसिक अशांति, धन संबंधी परेशानियां, बार-बार रुकावटें और स्वास्थ्य समस्याएं देखी जा सकती हैं। इसलिए इसे न तो अनदेखा करना चाहिए और न ही बिना विधि-विधान के हटाना चाहिए।

PunjabKesari Peepal Ka Ped Ghar Me Ugna

पीपल का पौधा हटाने से पहले क्या करें?
How To Remove Peepal From Home: यदि आपके घर की दीवार या छत पर पीपल का पौधा उग आया है, तो सबसे पहले किसी योग्य ब्राह्मण या विद्वान से सलाह लेकर विधिवत पूजा करानी चाहिए। इस पूजा में पितरों की शांति, पितृदोष निवारण, सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए विशेष संकल्प कराया जाता है।

PunjabKesari Peepal Ka Ped Ghar Me Ugna

संकल्प के बाद ही करें पौधा हटाने का कार्य
संकल्प के समय यह भाव रखा जाता है कि पीपल के पौधे को पितृदोष की शांति और मुक्ति के उद्देश्य से हटाया जा रहा है। इसके बाद ही पौधे को श्रद्धा और सावधानी के साथ उखाड़ना चाहिए।

इन दिनों न हटाएं पीपल
सोमवार और शनिवार। ये दिन पीपल वृक्ष से विशेष रूप से जुड़े माने जाते हैं।

PunjabKesari Peepal Ka Ped Ghar Me Ugna

पीपल हटाने का शुभ दिन
रविवार को पीपल का पौधा हटाना सबसे उत्तम माना गया है।

वास्तु शास्त्र की मान्यता
मान्यता है कि सही विधि से पीपल हटाने पर पितृदोष से मुक्ति मिलती है। घर में सुख-शांति बनी रहती है। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है इसलिए यदि आपके घर में दीवार या छत पर पीपल का पौधा उग आया है, तो जल्दबाजी करने के बजाय शास्त्रीय नियमों का पालन करना ही शुभ माना गया है।

PunjabKesari Peepal Ka Ped Ghar Me Ugna

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!