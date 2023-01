Sakat Chauth: सकट चतुर्थी पर करें इन खास मंत्रों का जाप, सुख-समृद्धि रहेगी आपके पास

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 09 Jan, 2023 11:43 AM

10 जनवरी को माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सकट चौथ के रूप में मनाई जाएगी। इसे संकष्टी चतुर्थी, वक्रतुण्डी चतुर्थी, माही चौथ और तिल कुटा चौथ भी कहा जाता है। इस रोज माताएं अपनी संतान की सुखी, स्वस्थ और लंबी उम्र की कामना करती हैं।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Sakat Chauth 2023: 10 जनवरी को माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सकट चौथ के रूप में मनाई जाएगी। इसे संकष्टी चतुर्थी, वक्रतुण्डी चतुर्थी, माही चौथ और तिल कुटा चौथ भी कहा जाता है। इस रोज माताएं अपनी संतान की सुखी, स्वस्थ और लंबी उम्र की कामना करती हैं। बहुत सारी माताएं निर्जला व्रत भी रखती हैं और गणेश जी को भोग में तिल कुटा का भोग लगाती हैं। कुछ माताएं चाहकर भी व्रत नहीं रख सकती, वह गणेश जी की सच्चे मन से पूजा और मंत्रों का जाप करके उन्हें प्रसन्न कर अपनी संतान के लिए खुशियां बटौर सकती हैं। तिलकुटा चतुर्थी के दिन इन मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए, बप्पा आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे।

1100 रुपए मूल्य की जन्म कुंडली मुफ्त में पाएं। अपनी जन्म तिथि अपने नाम, जन्म के समय और जन्म के स्थान के साथ हमें 96189-89025 पर व्हाट्सएप करें

Miraculous Mantras of Ganpati Ji गणपति के चमत्कारी मंत्र:

॥ ॐ गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा ॥

ये गणपति जी का सबसे सरल मंत्र है। इस मंत्र को जो भी सच्चे मन से पढ़ ले, उसके जीवन से कष्ट अपने आप भाग जाते हैं।

गजाननाय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दंती प्रचोदयात्।। श्री वक्रतुण्ड महाकाय सूर्य कोटी समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व-कार्येशु सर्वदा॥

अगर किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं तो पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर के 7 या 12 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए।

ॐ नमो गणपतये कुबेर येकद्रिको फट् स्वाहा।

इस मंत्र को गणेश कुबेर मंत्र कहा जाता हैं। इस मंत्र का जाप करने से पैसों से संबंधित समस्या जल्द ही खत्म हो जाती है।

इदं दुर्वादलं ऊं गं गणपतये नमः

गणेश जी की पूजा करते समय दूर्वा चढ़ाकर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से बप्पा जल्दी प्रस्सन होते हैं।

ॐ वक्रतुण्डैक दंष्ट्राय क्लीं ह्रीं श्रीं गं गणपते वर वरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा

अगर किसी के वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो इस मंत्र का जाप करने से विवाह में आ रही अड़चन दूर होती है।

ऊं ह्रीं ग्रीं ह्रीं

ये सबसे आसान मंत्र है। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए।

Keep these things in mind before chanting the mantra मंत्र जाप से पहले इन बातों का रखें ध्यान:

किसी भी मंत्र का जाप करने से पहले स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक के साथ मानसिक शुद्धि सबसे जरुरी है। मंत्र जप से पहले मन में किसी भी प्रकार का बैर-भाव न रखें।