Magh Mela 2026 : क्या आपको भी चाहिए VIP पास ? माघ मेले में प्रवेश से पहले जानें प्रशासन की नई गाइडलाइन

Magh Mela 2026 : संगम की रेती पर सजने वाले माघ मेले में इस बार समानता का संदेश दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मुख्य स्नान पर्वों पर किसी भी प्रकार का VIP प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। इसका मतलब है कि बड़े अधिकारियों से लेकर खास मेहमानों तक, सभी को आम श्रद्धालुओं की तरह ही नियमों का पालन करना होगा।

क्या आम श्रद्धालुओं के लिए है कोई VIP पास?

प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि आम जनता के लिए कोई आधिकारिक VIP पास जारी नहीं किया गया है। मेले में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क है। हालांकि, कुछ निजी वेबसाइट्स और ट्रैवल एजेंसियां VIP दर्शन या प्रायोरिटी पास के नाम पर पैकेज बेच रही हैं, जिनमें मुख्य रूप से टेंट में रुकने, गाइड की सुविधा और भीड़ से बचकर दर्शन कराने का दावा किया जाता है। भक्तों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दावों की आधिकारिक पुष्टि जरूर कर लें।

मेला क्षेत्र बना नो व्हीकल जोन

प्रशासन ने मुख्य स्नान दिनों जैसे मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या के दौरान पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। केवल एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं को ही प्रवेश की अनुमति होगी। VIP गाड़ियों और पास वाली गाड़ियों के लिए भी स्नान पर्वों पर प्रतिबंध रहेगा। श्रद्धालुओं को अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थलों पर खड़े कर पैदल ही संगम तक जाना होगा।

क्यूआर (QR) कोड वाली नई सुविधा

भक्तों की सुविधा के लिए पहली बार मेला क्षेत्र के हर बिजली के खंभे पर यूनिक क्यूआर कोड लगाया गया है। यदि कोई श्रद्धालु रास्ता भटक जाता है, तो वह इसे स्कैन करके अपनी सही लोकेशन जान सकता है और अपनों तक पहुंच सकता है।

