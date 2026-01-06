Main Menu

Sakat Chauth Vrat 2026: ये है सकट चौथ व्रत का पूजा समय और चंद्रोदय टाइम

Edited By Updated: 06 Jan, 2026 07:59 AM

sakat chauth vrat 2026

Sakat Chauth Vrat 2026: हिंदू पंचांग और शास्त्रों के अनुसार सकट चौथ का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और संकटों से रक्षा के लिए रखती हैं। यह व्रत प्रत्येक वर्ष माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश...

Sakat Chauth Vrat 2026: हिंदू पंचांग और शास्त्रों के अनुसार सकट चौथ का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और संकटों से रक्षा के लिए रखती हैं। यह व्रत प्रत्येक वर्ष माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश (लम्बोदर) की विशेष पूजा की जाती है, इसलिए इसे लम्बोदर संकष्टी भी कहा जाता है। मान्यता है कि चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलने से संतान पर आने वाले सभी विघ्न दूर होते हैं।

PunjabKesari Sakat Chauth Vrat 2026

Sakat Chauth vrat katha 2026: संतान रक्षा के महाव्रत पर पढ़ें, सकट माता की चमत्कारी कथा

Sakat Chauth Vrat 2026: सकट चौथ क्यों मनाई जाती है? जानिए व्रत का महत्व, पूजा विधि और तिल दान का फल

6 जनवरी 2026 को रखा जाने वाला सकट चौथ व्रत संतान रक्षा और गणेश कृपा का विशेष अवसर है। सही मुहूर्त, श्रद्धा और नियम से किया गया व्रत निश्चित रूप से शुभ फल प्रदान करता है।

PunjabKesari Sakat Chauth Vrat 2026

6 जनवरी 2026 का पंचांग (6 January 2026 Panchang)
तिथि: माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी
चतुर्थी तिथि की शुरुआत: सुबह 08:00 बजे
वार: मंगलवार

नक्षत्र:
अश्लेषा – दोपहर 12:17 तक
मघा – इसके बाद

योग:
प्रीति योग – रात 08:21 तक
आयुष्मान योग – उसके बाद

राशि स्थिति:
सूर्य – धनु राशि
चंद्रमा – कर्क राशि (12:17 तक), उसके बाद सिंह राशि

व्रत-त्योहार:
सकट चौथ व्रत
लम्बोदर संकष्टी

PunjabKesari Sakat Chauth Vrat 2026

सकट चौथ पूजा के शुभ मुहूर्त 2026
सकट चौथ के दिन पूजा के लिए निम्न समय अत्यंत शुभ माने गए हैं:
लाभ (उन्नति): 11:09 AM – 12:27 पी एम
अमृत (सर्वोत्तम): 12:27 PM – 01:45 पी एम
शुभ (उत्तम): 03:03 PM – 04:21 पी एम
लाभ (उन्नति): 07:21 PM – 09:03 पी एम

इन मुहूर्तों में गणेश पूजन करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है।

PunjabKesari Sakat Chauth Vrat 2026

6 जनवरी 2026 चंद्रोदय समय
सकट चौथ के दिन चंद्रोदय समय रात 08:54 बजे है। इसी के बाद माताएं अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं।

6 जनवरी 2026 के अन्य शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त: 05:26 – 06:21
अभिजित मुहूर्त: 12:06 – 12:48
विजय मुहूर्त: 02:11 – 02:53
गोधूलि मुहूर्त: 05:36 – 06:04
सर्वार्थ सिद्धि योग: 07:15 – 12:17

6 जनवरी 2026 राहुकाल समय
राहुकाल में पूजा-व्रत से बचना चाहिए:
दिल्ली: 03:02 – 04:20 पी एम
मुंबई: 03:30 – 04:52 पी एम
लखनऊ: 02:50 – 04:09 पी एम
भोपाल: 03:07 – 04:28 पी एम
कोलकाता: 02:25 – 03:46 पी एम
चेन्नई: 03:05 – 04:31 पी एम

PunjabKesari Sakat Chauth Vrat 2026

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

