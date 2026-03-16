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Shri Mata Chintpurni Temple : मां चिंतपूर्णी के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, 24 हजार भक्तों ने किए दर्शन

Edited By Updated: 16 Mar, 2026 10:47 AM

shri mata chintpurni temple

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिर प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, एक ही दिन में लगभग 24,000 श्रद्धालुओं ने माता के पावन पिंडी रूप के दर्शन कर आशीर्वाद...

Shri Mata Chintpurni Temple : हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिर प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, एक ही दिन में लगभग 24,000 श्रद्धालुओं ने माता के पावन पिंडी रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रद्धालुओं की संख्या इतनी अधिक थी कि कतारें मंदिर परिसर से बाहर मुख्य बाजार और पुराने बस स्टैंड तक पहुंच गईं।

दर्शन करने आए भक्तों में हिमाचल के अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में शामिल थे। भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन और पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद रहा। होमगार्ड के जवानों ने कतारों को व्यवस्थित किया ताकि किसी को असुविधा न हो। मंदिर में आने वाले बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष 'सुगम दर्शन' प्रणाली के माध्यम से दर्शन की व्यवस्था की गई।

आगामी आयोजन: चैत्र नवरात्रि मेला 2026
प्रशासन ने सूचित किया है कि 19 मार्च से 27 मार्च 2026 तक मंदिर में चैत्र नवरात्रि मेले का भव्य आयोजन होगा। इस दौरान भक्तों की संख्या लाखों में पहुंचने की उम्मीद है, जिसके लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।

धार्मिक महत्व
मान्यता है कि मां चिंतपूर्णी के दरबार में जो भी भक्त सच्चे मन से आता है, माता उसकी सभी चिंताएं हर लेती हैं। यही कारण है कि विशेष अवसरों और रविवार जैसे छुट्टियों के दिनों में यहां भक्तों की संख्या हजारों में पहुंच जाती है।

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