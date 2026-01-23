Main Menu

Shri Mata Vaishno Devi : श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सूचना ! बर्फबारी की वजह से स्थगित हुई वैष्णो देवी यात्रा

23 Jan, 2026 11:03 AM

shri mata vaishno devi

Shri Mata Vaishno Devi : शुक्रवार को अचानक मौसम में आए बदलाव ने उत्तर भारत के कई पर्वतीय इलाकों में ठंड और बारिश का असर तेज कर दिया। जम्मू-कश्मीर में देर रात से बिगड़े मौसम के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया है। इस वर्ष पहली बार जम्मू क्षेत्र...

Shri Mata Vaishno Devi : शुक्रवार को अचानक मौसम में आए बदलाव ने उत्तर भारत के कई पर्वतीय इलाकों में ठंड और बारिश का असर तेज कर दिया। जम्मू-कश्मीर में देर रात से बिगड़े मौसम के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया है। इस वर्ष पहली बार जम्मू क्षेत्र में इतनी व्यापक बारिश और बर्फबारी देखने को मिली है।

मौसम की मार सबसे ज्यादा त्रिकुटा पर्वत श्रृंखला पर पड़ी, जहां लगातार हो रही बारिश और हिमपात के कारण माता वैष्णो देवी की यात्रा को सुरक्षा कारणों से रोक दिया गया है। भवन क्षेत्र में रात भर बारिश होती रही और सुबह होते-होते बर्फ गिरने लगी, जिसके बाद नए श्रद्धालुओं के पंजीकरण पर अस्थायी रोक लगा दी गई।

लगातार हो रही वर्षा और बर्फबारी से यात्रा मार्ग अत्यधिक फिसलन भरे हो गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जोखिम बढ़ गया है। साथ ही, ऐसे हालात में भूस्खलन की आशंका भी बढ़ जाती है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियातन यात्रा स्थगित करने का निर्णय लिया है।

मौसम विभाग का कहना है कि अगले 36 घंटों तक जम्मू-कश्मीर में मौसम इसी तरह खराब बना रह सकता है। मैदानी इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जारी रहने की संभावना जताई गई है।

जम्मू के निचले इलाकों में लगातार वर्षा हो रही है, जबकि पहाड़ी और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिर रही है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पटनीटॉप में देर रात करीब डेढ़ बजे से बर्फबारी शुरू हुई, जो अब तक जारी है। इसके अलावा राजौरी और पूंछ के ऊपरी इलाकों में भी हिमपात हो रहा है। मौसम विभाग ने कई स्थानों पर भारी बर्फबारी की चेतावनी दी है।
 

