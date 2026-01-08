Singh Rashifal 2026: सिंह राशि वालों को 3 महीने में मिलेगी बढ़िया नौकरी और कारोबार में होगा बड़ा ब्रेक

Singh Rashifal 2026: नया साल 2026 सिंह राशि (Leo Zodiac Sign) के जातकों के लिए खुशियों, तरक्की और नए अवसरों की सौगात लेकर आने वाला है। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति पूरे साल आपके पक्ष में रहेगी। खास बात यह है कि 2026 में सिंह राशि वालों के लिए तीन महीने...

Singh Rashifal 2026: नया साल 2026 सिंह राशि (Leo Zodiac Sign) के जातकों के लिए खुशियों, तरक्की और नए अवसरों की सौगात लेकर आने वाला है। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति पूरे साल आपके पक्ष में रहेगी। खास बात यह है कि 2026 में सिंह राशि वालों के लिए तीन महीने ऐसे होंगे जब करियर, नौकरी और बिजनेस में जबरदस्त सफलता मिलने के प्रबल योग बनेंगे।



सिंह राशि 2026 में ग्रहों की स्थिति (Singh Rashi Grah Gochar 2026)

ज्योतिष गणनाओं के अनुसार, वर्ष 2026 में ग्रहों का गोचर सिंह राशि वालों को मजबूत स्थिति में रखेगा। शनि देव पूरे वर्ष आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। राहु वर्ष की शुरुआत में सप्तम भाव में रहेंगे और 5 दिसंबर 2026 को षष्ठ भाव में प्रवेश करेंगे। केतु शुरुआत में लग्न भाव में गोचर करेंगे और 5 दिसंबर के बाद द्वादश भाव में चले जाएंगे। इन ग्रहों की चाल जीवन में स्थिरता, संघर्ष के बाद सफलता और अचानक मिलने वाले लाभ के संकेत दे रही है।



सिंह राशि वालों के लिए 2026 के सबसे शुभ महीने (Lucky Months for Leo in 2026)

हालांकि पूरा साल सिंह राशि वालों के लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन मार्च, अप्रैल और मई 2026 आपके लिए सबसे ज्यादा लकी महीने साबित होंगे। मार्च, अप्रैल और मई 2026 में मिलेगा बड़ा फायदा इन तीन महीनों में:

करियर में तेजी से ग्रोथ होगी

मनचाही नौकरी मिलने के प्रबल योग बनेंगे

बड़ी कंपनी से अच्छा पैकेज ऑफर हो सकता है

कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा से सीनियर्स और अधिकारी प्रभावित होंगे

बिजनेस करने वालों को बड़ा ऑर्डर या नया पार्टनर मिल सकता है

आप अपने आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर पहचान बनाने में सफल रहेंगे।



देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा (Guru Gochar Effect on Singh Rashi 2026)

2026 में देवगुरु बृहस्पति का एकादश भाव (11th House) में गोचर सिंह राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ रहेगा।

बृहस्पति गोचर से होने वाले लाभ

बिजनेस में बड़ा बदलाव और विस्तार

साझेदारी में नया काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल

लोन लेने के योग बनेंगे, बैंक से सहयोग मिलेगा

आय के नए स्रोत खुलेंगे



शिक्षा, करियर और विदेश योग (Education & Career Horoscope 2026)

ऑनलाइन ट्यूशन, कोचिंग और एजुकेशन फील्ड से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलने के योग

उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के प्रबल संकेत

वकालत (Law) की पढ़ाई कर रहे छात्रों को अचानक बड़ी उपलब्धि मिल सकती है



सिंह राशिफल 2026: कुल मिलाकर क्या कहता है भविष्य?

वर्ष 2026 सिंह राशि वालों के लिए:

करियर ग्रोथ, आर्थिक मजबूती, सामाजिक प्रतिष्ठा और भविष्य को नई दिशा देने वाला साबित होगा। विशेष रूप से मार्च, अप्रैल और मई महीने आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं।



अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो 2026 आपके लिए मेहनत का पूरा फल देने वाला साल साबित होगा। सही समय पर लिए गए फैसले आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं।