Somnath Mandir Mahashivratri 2026 : महाशिवरात्रि पर सोमनाथ में उमड़ेगी अपार भीड़, प्रशासन ने संभाली तैयारियों की कमान

Edited By Updated: 13 Feb, 2026 12:51 PM

somnath mandir mahashivratri 2026

अरब सागर के तट पर स्थित भव्य सोमनाथ मंदिर में इस बार महाशिवरात्रि पर आस्था का सैलाब उमड़ने वाला है। जिला प्रशासन और सोमनाथ ट्रस्ट के अनुमान के मुताबिक, इस साल 5 लाख से अधिक श्रद्धालु महादेव के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं।

Somnath Mandir Mahashivratri 2026 : अरब सागर के तट पर स्थित भव्य सोमनाथ मंदिर में इस बार महाशिवरात्रि पर आस्था का सैलाब उमड़ने वाला है। जिला प्रशासन और सोमनाथ ट्रस्ट के अनुमान के मुताबिक, इस साल 5 लाख से अधिक श्रद्धालु महादेव के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए सुरक्षा और सुविधा के लिए हाईटेक इंतजाम किए गए हैं।

श्रद्धालुओं के लिए 42 घंटे खुले रहेंगे द्वार
भक्तों की सुविधा के लिए सोमनाथ ट्रस्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। महाशिवरात्रि के दिन 15 फरवरी 2026 को सुबह 4:00 बजे जो मंदिर के कपाट खुलेंगे, वे अगले 42 घंटों तक यानी 16 फरवरी की रात तक लगातार खुले रहेंगे। इससे भक्तों को दर्शन के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और भीड़ पर नियंत्रण बना रहेगा।

प्रशासन की चाक-चौबंद तैयारियां
बढ़ी सुरक्षा जांच: प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा गेटों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। करीब 500 से ज्यादा पुलिस जवान और आला अधिकारी चप्पे-चप्पे पर तैनात रहेंगे।

वन-वे सिस्टम: भीड़ को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंदिर में 'वन-वे एंट्री और एग्जिट' व्यवस्था लागू की गई है।

सांस्कृतिक उत्सव: 14 से 16 फरवरी तक चलने वाले 'सोमनाथ महोत्सव' में मशहूर गायक कैलाश खेर और अन्य दिग्गज कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे।

भंडारा और स्वास्थ्य सेवा: भक्तों के लिए जगह-जगह भंडारे और 24 घंटे मेडिकल टीमों की तैनाती की गई है।

धार्मिक आयोजन जो मोह लेंगे मन
चार प्रहर की पूजा: महाशिवरात्रि की रात को चार विशेष प्रहरों में महादेव का महाभिषेक और आरती होगी।

पालकी यात्रा: सोमनाथ दादा की भव्य पालकी यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भक्त पालकी के साथ नगर भ्रमण करेंगे।

लाइट एंड साउंड शो: मंदिर की दीवारों पर भगवान शिव के इतिहास और महिमा को दर्शाने वाला विशेष शो आयोजित होगा।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

