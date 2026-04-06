Somwar Ke Niyam: सोमवार को इन कार्यों से करें परहेज, भगवान शिव की कृपा बनाए रखने के लिए जानें जरूरी नियम

Monday Rules: हिंदू धर्म में भगवान शिव को समर्पित सोमवार का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भक्त व्रत, पूजा और विशेष उपाय करके महादेव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई आराधना से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और...

Monday Rules: हिंदू धर्म में भगवान शिव को समर्पित सोमवार का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भक्त व्रत, पूजा और विशेष उपाय करके महादेव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई आराधना से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन सही नियमों का पालन करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है, वहीं गलतियों से बचना भी उतना ही जरूरी है। श्रद्धा, संयम और सकारात्मक व्यवहार ही शिवजी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है।

सोमवार को किन कामों से करें परहेज?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें सोमवार के दिन करने से बचना चाहिए, वरना इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

यात्रा दिशा

इस दिन उत्तर, पूर्व और आग्नेय दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं।

माता-पिता और कुल देवताओं का अपमान

सोमवार को माता-पिता से विवाद करना अशुभ माना गया है। कुल देवताओं का अपमान या अनादर करने से जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। इस दिन बड़ों का सम्मान करना विशेष फलदायी होता है।

इन चीजों के सेवन से बचें

सोमवार के व्रत या पूजा के दौरान खान-पान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। बैंगन, सरसों का साग, कटहल का सेवन न करें। काले तिल और अत्यधिक मसालेदार भोजन से बचें। तामसिक भोजन से दूरी बनाकर सात्विक आहार अपनाना बेहतर होता है।

गलत भोग और पूजा सामग्री

भगवान शिव को पीली मिठाई का भोग नहीं लगाना चाहिए। काले रंग के फूल अर्पित करना भी अशुभ माना जाता है। शिवजी को बेलपत्र, धतूरा और सफेद पुष्प अधिक प्रिय होते हैं।

गलत व्यवहार और नकारात्मकता

किसी के साथ गलत व्यवहार या कटु वचन न बोलें।

क्रोध, झूठ और नकारात्मक सोच से दूर रहें।

इस दिन तामसिक भोजन (मांस, शराब आदि) से पूरी तरह परहेज करें।

क्या करें सोमवार को?

शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें।

“ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें।

व्रत रखकर शिवजी की पूजा करें।

सफेद वस्तुओं का दान

सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्र देव को समर्पित है। इस दिन दूध, सफेद वस्त्र आदि का दान करना शुभ माना जाता है।