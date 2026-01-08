Main Menu

Stock Market Prediction Makar Rashi 2026 : मकर राशि के लिए कौन-से महीने बनेंगे करोड़पति बनाने वाले ?

08 Jan, 2026 02:55 PM

Stock Market Prediction Makar Rashi 2026 : जनवरी का महीना कैसा रहेगा ? सबसे पहले यह जनवरी में केंद्र खाली हो गया। केंद्र में कोई ग्रह नहीं है यह अच्छी स्थिति नहीं है। नॉर्मल तौर के ऊपर बहुत सारे ग्रह त्रिकोण में अच्छा फल करते हैं। बहुत सारे ग्रह...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Stock Market Prediction Makar Rashi 2026 : जनवरी का महीना कैसा रहेगा ?
सबसे पहले यह जनवरी में केंद्र खाली हो गया। केंद्र में कोई ग्रह नहीं है यह अच्छी स्थिति नहीं है। नॉर्मल तौर के ऊपर बहुत सारे ग्रह त्रिकोण में अच्छा फल करते हैं। बहुत सारे ग्रह केंद्र में अच्छा फल करते हैं। कुछ ग्रह छठे भाव में अष्टम में भी अच्छा फल करते हैं लेकिन यहां पर देखिए मंगल, सूर्य बुध में आ गए हैं। शुक्र 12 का अच्छा होता है लेकिन चार ग्रह 12 में चले जाना खर्चे वाला भाव है। यहां पर खर्चे आपके बढ़ सकते है और यह स्पेकुलेशन का भाव है जो लोग ट्रेडिंग में काम ट्रेडिंग करते हैं उनको यहां पर थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा क्योंकि चंद्रमा आपका पहली ही तिथि के दिन शनि की दृष्टि में शनि की तीसरी दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है और बाकी ग्रह छठे में चले गए हैं।  मकर राशि का जब भी चार्ट बनाएंगे किसी भी महीने का बनाएंगे तो पहले पांच महीने मई तक गुरु यहीं पर रहेंगे। छठा भाव लग्न का छठा है लेकिन कर्म स्थान का नौवां भाव है तो कर्म स्थान के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है। धन स्थान के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है तो इवेंचुअली पैसे के लिहाज से काम के लिहाज से अच्छा रहेगा लेकिन यदि इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा संभल कर करेंगे। यहां पर आपको नुकसान होने के प्रबल योग बन रहे हैं क्योंकि केंद्र खाली हो गया। धन भाव का स्वामी वह चला गया तीसरे भाव में। उसके ऊपर मंगल की दृष्टि है, मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि है। चार्ट शनि को देखेंगे तो दसवीं दृष्टि डाल रहे हैं इन सारे ग्रहों के ऊपर। केतु की दृष्टि इन इन चारों ग्रहों के ऊपर है यानी कि आपका 12वां सूर्य से पीड़ित हो गया, मंगल से पीड़ित हो गया, केतु से पीड़ित हो गया, शनि से पीड़ित हो गया है। नहीं तो यहां पर जनवरी में नुकसान निश्चित तौर पर हो सकता है। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 

फरवरी का महीना कैसा रहेगा ?
फरवरी का चार्ट आप देखेंगे तो बिल्कुल विपरीत हो गया है। बुध आपका केंद्र में है, मंगल आपका केंद्र में है। शुक्र आपका केंद्र में है और सूर्य आपका केंद्र में है। अब यहां पर बुध जो आपके लिए भाग्येश का काम करता है। नाइंथ हाउस का लोड आपका बुध बन जाता है, वह आपके केंद्र में आ गया है। राहु आपके धन भाव में है अभी भी क्योंकि राहु धन भाव में है तो अल्टीमेटली यहां पर आपका थोड़ा सा नुकसान करवा सकता है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और गुरु की दृष्टि है धन भाव के ऊपर। यह अल्टीमेटली इसको थोड़ा सा बैलेंस भी कर रहा हैलेकिन अह खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। धन भाव थोड़ा सा खराब है आपका क्योंकि राहु बैठा है वहां पर और केतु अष्टम में है तो अल्टीमेटली यह स्थिति अच्छी नहीं है। केतु की दृष्टि आपके खर्चे वाले भाव के ऊपर भी है। चंद्रमा यहां पर कर्क राशि में आ गया है। पहली ही तिथि में ये इमोशंस का कारक होता है और चंद्रमा जब लग्न को देखता है या राशि को देखता है तो अल्टीमेटली उस दिन अह आपकी भावनाएं बहुत उच्च स्तर पर चली जाती हैं। यानी कि इमोशनल लेवल आपका बहुत हाई हो जाता है तो ट्रेड इस महीने में आपको थोड़ा सा संभलकर करना पड़ेगा। ट्रेड की बजाय यहां पर आपको अपने टेंपरामेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। यह महीना ऐसा है जब सूर्य मंगल आपकी राशि के ऊपर है। जब सूर्य मंगल राशि के ऊपर है तो दो पाप ग्रह जब राशि के ऊपर से गोचर करते हैं तो आपको कई बार माइग्रेन का इशू हो जाता है, हेयर फॉल का इशू हो जाता है और कई बार आपका बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि आपको बिहेवियर के कारण ही नुकसान हो जाता है। तो कोशिश करिएगा थोड़ा सा अपने आपको टेंपरामेंट अपना कूल रखिएगा। अदरवाइज़ इस महीने भी आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग जो है वह ध्यान से करनी है।  आय भाव का स्वामी मंगल चला गया केंद्र में और भाग्य स्थान का स्वामी भी केंद्र में चला गया तो यह स्थिति एक तरीके से अच्छी है। शुक्र पंचम है यानी कि पंचम का स्वामी नाइंथ हाउस का लोड सीधा आपकी राशि में ही आ गया और 11वें भाव का स्वामी भी आपकी राशि में आ गया तो ये एक अच्छी स्थिति है। खैर पैसा इस महीने में बनेगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा अह संभलकर ट्रेड करेंगे और ट्रेडिंग के जो फंडामेंटल्स रूल होते हैं उनको जरूर फॉलो करिएगा। अदरवाइज़ नुकसान हो सकता है क्योंकि केतु शनि अभी भी आपके 12वें को देख रहे हैं। जहां पर आपने ट्रेडिंग रूल्स को अवॉइड किया वहां पर आपको नुकसान हो सकता है इसलिए थोड़ा सा संभल कर चलेंगे और यह स्थिति आपकी कुंडली में मई तक ऐसे ही रहेगी। केतु लगातार देखते रहेंगे, इसको शनि भी लगातार देखते रहेंगे इसको। यह पूरा साल यहीं पर रहेंगे क्योंकि केतु शनि नहीं चेंज हो रहे तो 12वां भाव आपका कॉम्प्रोमाइज्ड ही रहेगा। गुरु की दृष्टि भी 12वें भाव के ऊपर है लेकिन चूंकि दो पाप ग्रहों का प्रभाव है 12 के ऊपर। 12वें के ऊपर तो लिहाजा थोड़ा सा संभलकर ट्रेड करेंगे और अह पूरी समझदारी के साथ पूरे फंडामेंटल्स को थोड़ा सा देखकर ट्रेड करेंगे। 

मार्च का महीना कैसा रहेगा ?
मार्च के महीने में यदि आप देखते हैं तो सारे ग्रह आपके दूसरे भाव में आ गए हैं। अब राशि का स्वामी तीसरे भाव में ही है लेकिन धन भाव में राहु आ गया है। धन भाव में मंगल आ गया है। चंद्रमा इस महीने पहली मार्च को भी आपका कर्क राशि में ही है और इन सारे ग्रहों के ऊपर गुरु की दृष्टि भी है तो अल्टीमेटली गुरु की दृष्टि और इतने सारे भाव ग्रह जो है वह धन भाव में धन वृद्धि का काम करेंगे। इनमें मंगल आय भाव का स्वामी होकर धन स्थान पे बैठा है और आपका जो पंचमेश है और भाग्य स्थान का स्वामी है। यह सारे ही धन भाव में चले गए। तो अल्टीमेटली ये महीना धन कमाने वाला महीना है। यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जब आपको लगेगा कि यार पैसा कहां से आ रहा है। बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है इस महीने में और आपको अल्टीमेटली मार्च का महीना मुझे इस इस लिहाज से ठीक लग रहा है। थोड़ा इमोशंस में डिसीजन मत लीजिएगा क्योंकि चंद्रमा केंद्र में आ गया अह पहली तारीख को। तो इमोशंस में बहेंगे तो भावनाओं में बहकर नुकसान करवा सकते हैं। केंद्र भी खाली हो जाता तो अल्टीमेटली थोड़ा सा नुकसान हो सकता था लेकिन धन भाव में बहुत सारे ग्रहों का जाना एक तरीके से अच्छा है। यहां पर अपने पासवर्ड जरूर सिक्योर रखिएगा क्योंकि सारे ग्रह अल्टीमेटली अष्टम को एक्टिव कर रहे हैं या सीक्रेसी का भाव होता है। तो पासवर्ड यदि आपका हैक हो जाता है। 

अप्रैल का महीना कैसा रहेगा ?
अप्रैल में सिर्फ सूर्य चेंज हुआ और सूर्य शनि के साथ आ गया तीसरे भाव में। बाकी सारे ग्रह मंगल भी वहीं पर है, बुध भी वहीं पर है और राहु भी वहीं है और शुक्र आपका चला गया है तीसरे चौथे भाव में। अब शुक्र का चौथे भाव में जाना यहां पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ न कुछ अपडेट जरूर करवाएगा। यह सुख स्थान होता है और यहां पर शुक्र का आना अल्टीमेटली आपके लिए अच्छा है और प्रॉपर्टी से संबंधित चीजें यहां पर काम करेंगी और शुक्र का दशम को देखना कारोबार में वृद्धि करवाएगा क्योंकि दशम में शुक्र की अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला पड़ी हुई है तो अल्टीमेटली केंद्र में शुक्र का आना अच्छा है और सूर्य और शनि हालांकि दोनों पाप ग्रह हैं लेकिन दोनों का तीसरे भाव का गोचर अच्छा होता है तो तीसरे भाव में सूर्य शनि का गोचर ठीक है।  आपके लिए शुभ स्थिति हो गई और बुध और मंगल का राहु के साथ दूसरे भाव में यानी कि धन के भाव में बुध अगेन भाग्य स्थान का स्वामी रहकर वहीं पर रहेगा। मंगल आपका आय स्थान का स्वामी होकर वहीं पर रहेगा तो अल्टीमेटली पैसे में वृद्धि का योग यहां पर भी बनता है। तो ट्रेड यहां पर भी आप कर सकते हैं क्योंकि शुक्र केंद्र में आ गया तो एक अच्छी स्थिति है आपके लिए। यहां पर चीजें जो है वह ठीक-ठाक रहेंगी। यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ट्रेड के लिहाज से भी यदि हम देखते हैं, पैसे के भी लिहाज से देखते हैं लेकिन संभलकर ट्रेड करेंगे। ट्रेड के फंडामेंटल रोल को अवॉइड इस महीने में भी नहीं करेंगे। 

मई का महीना कैसा रहेगा ?
मई के महीने में सूर्य-बुध दोनों ही केंद्र में आ गए हैं फोर्थ हाउस में। सूर्य बुध का यहां पर आना बुध राजयोग की फॉर्मेशन करता है। जिनका नेटल प्रॉपर्टी का विवाद है। वहां पर चीजें बहुत डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि अष्टम भाव में केतु बैठा है जहां से नेटल प्रॉपर्टी देखते हैं। उस भाव का स्वामी फोर्थ हाउस में आ गया और उसके ऊपर केतु की दृष्टि आ गई तो अल्टीमेटली यहां पर चीजें जो है वह प्रॉपर्टी से संबंधित अच्छी होंगी। इसमें सबसे अच्छी बात यह हुई है कि शुक्र आपका फिफ्थ हाउस में आ गया है। शुक्र का फिफ्थ हाउस में आना और शुक्र आपके लिए योगाकारक ग्रह है। योगा कारक ग्रह क्योंकि वो पंचम का भी स्वामी है। वो दशम का भी स्वामी है पंचम त्रिकोण का भाव है और केंद्र का भाव आपके दशम स्थान है। लाइफ में पैसा भी आपको दिलवाएगा और तरक्की भी आपको दिलवा सकता है यह एक अच्छी स्थिति है। शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा हो गया है। मंगल शनि देखने को ठीक है, खराब लग रहे हैं क्योंकि एक साथ आना दोनों का अच्छा नहीं है लेकिन मंगल अपने ही भाव में है। एक तरीके से पराक्रम का भाव होता है यह वाला। तो यहां पर मंगल आपको डिटरमिनेशन बहुत दे देगा।सूर्य-बुध का दोनों का दशम को देखना अल्टीमेटली काम के लिए काम के लिहाज से अच्छा है। यहां पर आपको बहुत सारी चीजें जो है वह ठीक सेट होती हुई नजर आएंगी और ट्रेड के लिहाज से यह महीना काफी अच्छा रहने वाला है क्योंकि चंद्रमा सूर्य के बिल्कुल सामने आ गया यह लगभग पूर्णिमा की स्थिति आ गई है तो यहां पर यह महीना भी आपके लिए डेफिनेटली मई का महीना काफी ठीक रहने वाला है। यहां पर अपनी राशि में मूल त्रिकोण राशि में फोर्थ हाउस में आ गए मंगल जमीन से जुड़े मामलों के कारक है। इस महीने भी मकर राशि के जातकों के लिए कुछ न कुछ सीन बनेगा। जहां पर प्रॉपर्टी से संबंधित डेवलपमेंट होगी या बातचीत होगी, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। यहां पर दशम के ऊपर मंगल की दृष्टि है। मंगल आय स्थान के स्वामी होकर फोर्थ हाउस में बैठकर दशम को देख रहे हैं। अल्टीमेटली वह काम से आपको पैसा दिलवाएंगे और अच्छा पैसा दिलवाएंगे क्योंकि आय स्थान का स्वामी खुद मंगल है जो आपके इसको देख रहा है। तो अल्टीमेटली इससे आपको फायदा हो जाएगा। यहां पर बुध का छठे जाना, शुक्र का छठे जाना और गुरु का छठे जाना। इनमें से गुरु छठे जाना अच्छा नहीं होता है। बुध छठे जाना अच्छा नहीं होता लेकिन शुक्र छठे जाना अच्छा नहीं होता लेकिन बुध यहां पर आकर अपनी ही राशि के हो जाते हैं कालपुरुष की पत्रिका में तो अल्टीमेटली बुध यहां पर अच्छे हैं। सूर्य का पंचम में बैठना और राजस्थान को देखना एक तरीके से थोड़ा सा संतान पक्ष से कुछ न कुछ दिक्कत दे सकता है क्योंकि शनि की दृष्टि इस पर ऑलरेडी है और सूर्य वहां पर बैठ गया तो वहां पर जिनके घर में प्रेगनेंसी है वहां पर कॉम्प्लिकेशंस का जो है वह सामना करना पड़ सकता है। 

जून का महीना कैसा रहेगा ?
चंद्रमा के सामने बुध, शुक्र और गुरु तीनों ही पाप शुभ ग्रह आपके आपके राशि को देख रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप लाइफ में बहुत पॉजिटिव हो जाओगे। इस महीने में कुछ भी होगा आप उसका सामना करोगे और अच्छे तरीके से सामना करोगे। यहां पर मंगल अपनी राशि को देख रहे हैं, पंचम में आकर अपनी राशि को देख रहे हैं। यह आय भाव की राशि है अल्टीमेटली यहां पर आपको फायदा करवाएंगे लेकिन इस महीने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ट्रेडिंग करने वालों को क्योंकि शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि 12वें भाव के ऊपर केतु की पांचवी दृष्टि 12वें भाव के ऊपर मंगल की अष्टम दृष्टि 12व भाव के ऊपर तो 12वां भाव जैसे पिछले महीने में तीन शुभ ग्रहों के कारण एक्टिव था। इस बार तीन अशुभ ग्रहों के कारण एक्टिव हो गया है । तो यहां पर अगेन और शुभ प्रभाव उसके ऊपर कोई नहीं है अब क्योंकि यहां पर गुरु वो आगे बढ़ चुके हैं। 2 जून को ये चार्ट बदला है और 2 जून को गुरु आगे बढ़ गए हैं और कर्क राशि में आ गए हैं और कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है, यहां पर चीजें अच्छी हैं। पैसे के लिहाज से तो अच्छा हो ही जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली गुरु जब केंद्र में है तो 11वें, तीसरे को देखेंगे। पराक्रम वाले भाव को देखते हैं। तो अल्टीमेटली मेहनत से कर्म से आप पैसा कमा लेंगे लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिए क्योंकि 12वें भाव के ऊपर अब तीन पाप ग्रहों का प्रभाव आ गया है। इस महीने में यदि आप देखते हैं तो यह महीना संभलकर चलने वाला महीना है। गुरु भी आय भाव को देख रहा है दो प्लनेट जो दोनों आपस में मित्र हैं। दोनों ही आय भाव को देख रहे हैं तो अल्टीमेटली उसका फायदा तो जरूर देंगे। इसके बावजूद क्योंकि तीन पाप ग्रह आपके 12वें को देख रहे हैं। वहां पर खर्चा बढ़ सकता है। 

जुलाई का महीना कैसा रहेगा ?
सूर्य और गुरु आपके फोर्थ सेवंथ हाउस में आ गए हैं और बुध आपका छठे में ही पड़ा है और अपनी राशि का पड़ा हुआ है। बुध का छठे का गोचर आपके लिए अच्छा है, मंगल वहीं रहेंगे। मंगल ज्यादा आगे नहीं खिसक रहे हैं। शुक्र यहां पर आकर कहने को नीचे के हो गए लेकिन भाग्य स्थान में है। शुक्र शनि के सामने आ गए और शनि के सामने आने का मतलब है कि ये दोनों आपस में मित्र ग्रह हैं। कर्म स्थान का स्वामी आय स्थान के स्वामी को देख रहा है। धन स्थान के स्वामी को देख रहा है। शुक्र वैसे भी असीम धन के कारक होते हैं लेकिन राहु का चंद्रमा के साथ आना थोड़ा सा मन को व्यथित करने वाला है। इस महीने में अपनी स्थिति का ध्यान रखेंगे। इमोशनल नहीं होना किसी चीज के ऊपर और भावनाओं में बहकर डिसीजन नहीं लीजिएगा। ट्रेडिंग वाला डिसीजन तो खासतौर पर नहीं लीजिएगा।  ज्यादा ओवर ट्रेडिंग मत करिएगा इस महीने में। बुध यहां पर आपका साथ देंगे लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि बुध भागेश होकर 12वें को देख रहे हैं। भागेश हमेशा शुभ होता है और वह शुभ गोचर में भी है और बुध जहां पर बैठे हैं वो कर्म स्थान का नाइंथ हाउस भी है वो भाग्य स्थान है कर्म स्थान का। तो यहां पर चीजें ठीक नजर आती है। ट्रेडिंग के लिहाज से आपको थोड़ा सा संयम बरत के थोड़ा-थोड़ा काम करेंगे  लेकिन इस महीने में फायदा आपको हो सकता है। 

अगस्त का महीना कैसा रहेगा ?
यहां पर सूर्य, केतु, बुध अष्टम में आ गए हैं, यह स्थिति अच्छी नहीं है। यहां पर धन की हानि हो सकती है क्योंकि धन भाव के ऊपर तीन पाप ग्रहों का प्रभाव हो गया। राहु वहां पर पहले ऑलरेडी से हैं क्योंकि यहां पर बुध पाप ग्रह के साथ आकर पापी हो जाते हैं। तो उसका प्रभाव भी पापी हो जाएगा और धन भाव ज्यादा पीड़ित हो गया इस इस चार्ट में तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मंगल की दृष्टि अभी भी रहेगी 12वें भाव के ऊपर केतु-शनि तीनों की दृष्टि रहेगी। तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। हालांकि मनी का फ्लो नहीं रखे रुकेगा क्योंकि गुरु उच्च के हो गए हैं और आय भाव को लगातार देख रहे हैं लेकिन यहां पर खर्चे होने के चांसेस कुंडली में ज्यादा बन गए हैं। इमोशनल डिसीजन नहीं लेंगे। चंद्रमा फोर्थ हाउस में है। चंद्रमा कालपुरुष की पत्रिका में चंद्रमा की कर्क राशि चौथे भाव में आ जाती है। यहां पर यदि इमोशनल होकर डिसीजन लेंगे तो गड़बड़ हो सकती है।हालांकि जिस दिन की यह कुंडली है उस दिन यह गजकेसरी योग की फॉर्मेशन कर रहा है। उच्च का गुरु और केंद्र में मंगल की राशि का चंद्रमा ये एक अच्छी स्थिति होती है। यह गजकेसरी योग का फॉर्मेशन है लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा संयम जरूर रखेंगे और आय का फ्लो जो आपका लगातार बना रहेगा क्योंकि आय भाव को कोई बहुत ज्यादा पीड़ा नहीं है लेकिन मंगल चूंकि छठे में है और राहु के प्रभाव में है। मंगल पराक्रम के कारक हैं और पराक्रम के साथ आप अपना काम वह निकाल लोगे इस महीने में और चूंकि मंगल छठे में पाप ग्रह होकर हैं तो पाप ग्रह का गोचर मंगल का अच्छा है। तो मंगल आपके लिए इस महीने में अच्छा फल करेंगे। कुल मिलाकर शनि आपके लिए अच्छा फल करेंगे। गुरु का गोचर अच्छा है, शुक्र का गोचर आपके लिए अच्छा हो जाएगा और बुध का गोचर भी अल्टीमेटली आपके लिए अच्छा है। 
स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा इस महीने में। स्वास्थ्य में आपको गड़बड़ हो सकती है।

सितंबर का महीना कैसा रहेगा ?
सूर्य बुध और शुक्र अपनी राशि शुक्र अपनी राशि का बुध दशम स्थान में उसके साथ बुध ट्रेडिंग के कारक होते हैं। कर्म स्थान में ही बैठ गए जाकर उसके केंद्र में गुरु आ गया मंगल आ गया है। अल्टीमेटली यहां पर आपको बहुत फायदा हो सकता है क्योंकि गुरु, मंगल, बुध, शुक्र यह चारों ग्रह केंद्र में आ गए हैं। आपके बुध आपके कर्म स्थान का स्वामी, भाग्य स्थान का स्वामी हो गया है । शुक्र आपके कर्म स्थान का स्वामी हो गया है लेकिन यहां पर एक चीज का जरूर ध्यान रखेंगे। अपनी वाणी और अपने एक्शंस इसमें थोड़ा सा बैलेंस जरूर बनाएंगे। उसका कारण समझिए मंगल सप्तम में बैठे हैं, सीधी दृष्टि दे रहे हैं लगन को। हालांकि गुरु भी देख दे रहे हैं  लेकिन राहु जहां पर बैठे हैं वो वाणी वाला भाव है। उसके ऊपर अब मंगल की दृष्टि जा रही है।  यह महीना पैसे के लिहाज से आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। 

नवंबर का महीना कैसा रहेगा ?
अगले महीने की यदि हम कुंडली देखते हैं तो यहां पर गुरु केतु के साथ आ गए हैं। अब गुरु केतु के साथ तब आए हैं जब बाजार में गिरावट शुरू हो गई है। नवंबर का महीना है। गुरु केतु के नक्षत्र में आएंगे, केतु के साथ आएंगे। अल्टीमेटली यहां से बाजार में गिरावट शुरू हो जाएगी। मंगल सूर्य केंद्र में है। बुध शुक्र भी केंद्र में है। यह स्थिति बाजार के लिए अच्छी नहीं है। यहां पर गड़बड़ शुरू हो जाएगी। आप देखिएगा यहां पर बाजार में गड़बड़ शुरू होगी और यहां से बाजार गिरना शुरू हो जाएगा। इस महीने ट्रेडिंग बहुत सोच-समझ कर करेंगे। नवंबर का महीना पिटने वाला महीना हो जाएगा। मीन यहां से यहां पर बड़ी गिरावट नजर आ रही है। मंगल यहां पर कर्म स्थान को देख रहे हैं। बुध, शुक्र, सूर्य साथ में हैं। सूर्य यहां पर नीच हो जाएंगे और मंगल की दृष्टि में रहेंगे। हालांकि सूर्य यहां पर दिगबली भी हो जाते हैं। आपके लग्न के हिसाब से या आपकी राशि के हिसाब से देखते हैं इसको तो यहां पर दिगबली भी हो जाते हैं। लेकिन यहां पर नीच नीच राशि में पड़े हुए हैं कि मंगल के प्रभाव में है कि सूर्य से शनि से अष्टम में है इसलिए यहां पर वीक है तो कोशिश करेंगे और सूर्य यहां पर अष्टमेश होकर कर्म स्थान में बैठे हैं तो अल्टीमेटली यहां पर पैसे का नुकसान हो सकता है।  यहां गुरु पहले से ही पीड़ित थे, केतु के नक्षत्र में है। मंगल और राहु भी साथ में आ गए हैं।  भी साथ आ गए।  भी साथ आ गए। अब यदि इस भाव को लेकर कुंडली बनाएंगे  तो सूर्य, मंगल और केतु से चौथे भाव में है और राहु उसके सामने हो गया है ।  यहां पर अदरवाइज यदि हम देखते हैं बुध और शुक्र दोनों अच्छे बैठे हुए हैं। धन भाव में अह कर्म भाव में बैठे हुए हैं। बुध भाग्य स्थान का स्वामी होकर यहां पर है और शुक्र कर्म स्थान का स्वामी होकर यहां पर है। ऐसा संभव है और दो शुभ ग्रहों का केंद्र में आना वैसे अच्छा है आपके लिए इंडिविजुअली अच्छा है।

दिसंबर का महीना कैसा रहेगा ?
दिसंबर से लंबी गिरावट का सिलसिला शुरू होगा और इस गिरावट के सिलसिले में बहुत सारे लोगों का नुकसान हो सकता है इसलिए मकर राशि के जो जातक यह देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करेंगे। अदरवाइज़ यहां पर आपको नुकसान होने का योग बनता है।  पंचम कर्म स्थान का स्वामी है, पंचम का स्वामी है। भाग्य स्थान के स्वामी के साथ बैठा है और दोनों आपस में मित्र भी हैं। अल्टीमेटली आपको हो सकता है आपका आपका वह बैलेंस रहे काम क्योंकि सूर्य आपके 11वें भाव में है। सूर्य का 11वें का गोचर अच्छा है। शनि का तीसरे का गोचर अच्छा है। बाकी जो अष्टम भाव में बैठे हैं उनका गोचर अच्छा नहीं है, वहां पर जरूर ध्यान रखेंगे। तो यहां पर सिर्फ यह चीज़ देखनी है कि आपको नुकसान न हो। कोई ट्रेडिंग संभलकर करिए। 

नरेश कुमार
https://www.facebook.com/Astro-Naresh-115058279895728
 
 

