Sun Transit 2024: 14 मई को सूर्य करेंगे वृष राशि में प्रवेश, इन 04 राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ

14 May, 2024

Sun Transit 2024: आज बात करेंगे सूर्य देव के बारे में। 14 मई को सूर्य देव गोचर करने जा रहे हैं और ये वृष राशि में गोचर करेंगे। ये शुक्र की राशि है और ये आपस में मित्र नहीं है। सबसे पहले जानेंगे कि कौन सी राशियों के लिए ये गोचर शुभ रहने वाला है।



कर्क राशि के लिए ये गोचर बहुत ही बढ़िया है क्योंकि कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर ग्यारहवें भाव में होगा। यहां से आपकी तरक्की और प्रमोशन देखी जाती है। सूर्य का यह गोचर बहुत अच्छा है। सूर्य यहां पर आकर बहुत मजबूत हो जाते हैं। किसी भी कुंडली में सूर्य ग्यारहवें भाव में आ जाएं तो धन में वृद्धि होने की सम्भावना है। सूर्य के इस गोचर के दौरान आपको धन की कभी कमी महसूस नहीं होगी। करियर में वृद्धि होने की सम्भावना है। हेल्थ के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं आएगी।



अगली राशि है सिंह राशि। निश्चित तौर पर गुरु सिंह राशि के स्वामी हैं। राशि स्वामी एक केंद्र में बैठ जाना निश्चित तौर पर कारोबार में वृद्धि होने की सम्भावना है। यदि आप नौकरी करते हैं तो काम में आपका प्रभाव बढ़ेगा। सूर्य के स्वामी का दशम में होना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। मन काम में लगेगा। हेल्थ को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। समाज में मान-सम्मान बढ़ने की सम्भावना है। राशि का स्वामी बढ़िया है तो है सेहत से जुड़ी कोई दिक्कत नहीं आएगी।



धनु राशि के लिए सूर्य का गोचर हो रहा है छठे भाव से। ये भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। सूर्य पाप ग्रह हैं। सूर्य धनु राशि का मित्र भी है। भाग्य स्थान का स्वामी शुभ गोचर में आ गया है। यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आपको रा हत देखने को मिल सकती है। कर्जे से मुक्ति मिलने की सम्भावना है। सूर्य अपने भाव से दसवें हैं। निश्चित तौर पर भाग्य साथ देगा। यदि कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे तो उसके लिए भी समय बहुत शुभ है। अगर आपका कोई सरकारी काम अटका हुआ है तो हो सकता है आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए।



मीन राशि के लिए सूर्य तीसरे भाव में गोचर करेंगे। आप जो भी फैसला लेंगे। भाग्य स्थान के ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी। गुरु के लिए मीन राशि के सिग्नीफिकेंट यानि कोई कर्जा है तो वहां से मुक्ति देखने को मिलेगी। अगर किसी के पैसे अटके हुए है तो वहां से आपको पैसे वापिस मिलने की सम्भावना है। यदि कोई कोई कोर्ट केस चल रहा है तो हो सकता है चीजें आपके फेवर में हो।



मिथुन राशि के जातकों को सावधान रहने की जरुरत है। इनके लिए ये गोचर होगा बारहवें भाव में। निश्चित तौर पर आपको इस अवधि के दौरान सावधान रहना चाहिए। हेल्थ से जुड़ी किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है।



तुला राशि के लिए ये अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव ज्यादा खास नहीं है सूर्य के लिए। सूर्य यहां हेल्थ और धन की हानि कर जाएंगे। प्रमोशन का मामला थोड़ा बिगड़ सकता है। आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।





