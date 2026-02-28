Swami Avimukteshwaranand News : शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक

प्रयागराज/वाराणसी (एजैंसियां): बटुकों के कथित यौन शोषण मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी और उनकी जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा। अदालत ने कहा कि निर्णय आने तक उन्हें गिरफ्तार नहीं...

नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं : शंकराचार्य सरस्वती

ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शुक्रवार को कहा कि उनके खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामले में सच्चाई सामने लाने के लिए यदि नार्को टैस्ट जरूरी हो तो वह इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि सच उजागर करने के लिए उपलब्ध सभी तरीकों को अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर लगाए जा रहे आरोपों पर भी सवाल उठाए।