Tarot Card Rashifal (11th July): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

मेष (Aries)

टैरो कार्ड: The Chariot

संकेत: आज आप जीवन में आगे बढ़ने की ऊर्जा से भरपूर हैं। प्यार, करियर, आर्थिक हालात या किसी फैसले में आत्मबल आपके पक्ष में काम करेगा।

संदेश: डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें, जीत आपकी होगी।



वृषभ (Taurus)

टैरो कार्ड: The Hierophant

संकेत: आज आपको किसी बुजुर्ग या गुरु-तुल्य व्यक्ति की सलाह से बड़ा लाभ मिल सकता है। रिश्तों में परंपराओं का महत्व रहेगा।

संदेश: संयम और अनुशासन से चीजें सुलझेंगी।



मिथुन (Gemini)

टैरो कार्ड: The Lovers

संकेत: आज का दिन बहुत मजेदार रहने वाला है। हर तरफ से सकारात्मकता बनी रहेगी। प्रेम में गहराई आएगी, लेकिन दो विकल्पों के बीच उलझाव भी संभव है।

संदेश: दिल और दिमाग के बीच संतुलन जरूरी है।



कर्क (Cancer)

टैरो कार्ड: The Moon

संकेत: भ्रम या धोखे से सावधान रहें। कोई चीज़ वैसी नहीं है जैसी दिख रही है। भावनात्मक निर्णयों में सतर्कता बरतें। सिंगल का किसी बड़े घर में रिश्ता तय हो सकता है।

संदेश: अंतर्ज्ञान आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक है।



सिंह (Leo)

टैरो कार्ड: Strength

संकेत: आज धैर्य और आत्म-नियंत्रण आपके सबसे बड़े हथियार हैं। किसी कठिन परिस्थिति में आप शांत रहकर जीत सकते हैं। कोई अनजान जीवन में दस्तक देगा।

संदेश: अपनी आंतरिक ताकत को पहचानें।



कन्या (Virgo)

टैरो कार्ड: The Hermit

संकेत: आज आत्मचिंतन का दिन है। रिश्तों या करियर से जुड़ा कोई निर्णय आपको अकेले लेना पड़ेगा। किसी दूसरे के मामले में न पड़ें। दिखावे के चक्कर में पड़कर नुकसान उठाना पड़ेगा।

संदेश: जवाब बाहर नहीं, भीतर हैं।



तुला (Libra)

टैरो कार्ड: Justice

संकेत: आज आपको अपने किए का फल मिलेगा, अच्छा या बुरा। कानूनी या रिश्तों से जुड़ी कोई सच्चाई सामने आ सकती है। भविष्य को लेकर धन संचय कर पाएंगे।

संदेश: निष्पक्ष रहना ही आज की सफलता की कुंजी है।



वृश्चिक (Scorpio)

टैरो कार्ड: Death

संकेत: किसी रिश्ते, आदत या पुराने अध्याय का अंत हो सकता है लेकिन यह अंत ही एक नई शुरुआत लाएगा। सेहत और पारिवारिक परेशानी खत्म होगी।

संदेश: बदलाव से डरें नहीं, वो ज़रूरी है।



धनु (Sagittarius)

टैरो कार्ड: Wheel of Fortune

संकेत: भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। कोई अचानक लाभ, मुलाकात या अवसर मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मन की परेशानी दूर होगी।

संदेश: समय बदल रहा है, खुले दिल से स्वीकार करें।



मकर (Capricorn)

टैरो कार्ड: The Devil

संकेत: किसी व्यक्ति, आदत या रिश्ते में फंसे हो सकते हैं। आज खुद को बांधने वाले पैटर्न से मुक्त होने की ज़रूरत है। पैसा उधार लेकर काम करने से बचें।

संदेश: जो आपको जकड़े, उसे पहचानें और छोड़ें।



कुंभ (Aquarius)

टैरो कार्ड: The Star

संकेत: आशा, हीलिंग और सकारात्मक ऊर्जा आज आपके चारों ओर है। लंबे समय से चली आ रही उलझन सुलझ सकती है। अपने आप पर एक सीमा के बाद दबाव न डालें और पर्याप्त आराम लें।

संदेश: विश्वास बनाए रखें, कुछ खूबसूरत आने वाला है।



मीन (Pisces)

टैरो कार्ड: The High Priestess

संकेत: आज आप बेहद संवेदनशील और गहरे भावनात्मक स्तर पर हैं। किसी रहस्य से पर्दा उठ सकता है। वैवाहिक और प्रेम जीवन से जुड़ी समस्याएं हल होंगी।

संदेश: चुपचाप सब देखिए, बहुत कुछ खुद सामने आएगा।