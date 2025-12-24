Main Menu

Tarot Card Rashifal (25th December): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

​​​​​​​मेष राशि (Aries) आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन

मेष राशि (Aries)
आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है। धैर्य बनाए रखें।

वृषभ राशि (Taurus)
आज का दिन पारिवारिक मामलों के लिए अनुकूल है। धन लाभ के योग हैं। सेहत को लेकर लापरवाही न करें। संतुलित दिन रहेगा।

मिथुन राशि (Gemini)
बातचीत और संपर्क से लाभ मिलेगा। नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। यात्रा के योग भी बन रहे हैं। समय अनुकूल है।

कर्क राशि (Cancer)
भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कामकाज में धैर्य से सफलता मिलेगी। निवेश से पहले सोच-विचार करें। सावधानी आवश्यक है।

सिंह राशि (Leo)
आज मान-सम्मान में वृद्धि होगी। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। रुके हुए काम पूरे होने के योग हैं। आत्मबल बढ़ेगा।

कन्या राशि (Virgo)
काम का दबाव रह सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें। व्यवस्थित रहें आज।

तुला राशि (Libra)
दांपत्य और प्रेम जीवन के लिए दिन अच्छा है। कला और रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। मन प्रसन्न रहेगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज संयम जरूरी है। गुस्से से नुकसान हो सकता है। कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे प्रगति होगी। शांत रहना हितकर है।

धनु राशि (Sagittarius)
भाग्य आपका साथ देगा। शिक्षा, प्रतियोगिता और यात्रा से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। उत्साह बना रहेगा।

मकर राशि (Capricorn)
जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। वरिष्ठों से सहयोग प्राप्त होगा। परिणाम सकारात्मक होंगे।

कुंभ राशि (Aquarius)
नए विचार और योजनाएं बनेंगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। तकनीकी कार्यों में लाभ के योग हैं। नवाचार लाभ देगा।

मीन राशि (Pisces)
मन शांत रहेगा। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। पुराने रुके कार्य पूरे हो सकते हैं। सुकून महसूस होगा।

