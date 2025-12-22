Main Menu

Tarot Card Rashifal (23rd December): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

23 Dec, 2025

tarot card rashifal

मेष राशि (Aries) आज का दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

मेष राशि (Aries)
आज का दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा पर सिरदर्द या थकान हो सकती है।

वृषभ राशि (Taurus)
आज धन से जुड़े मामलों में सतर्क रहें। कोई पुराना अटका हुआ पैसा मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। खान-पान में संयम रखें, वरना पेट संबंधी परेशानी हो सकती है।

मिथुन राशि (Gemini)
आज का दिन संवाद और संपर्कों के लिए शुभ है। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। व्यापार में लाभ के संकेत हैं। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। यात्रा का योग बन सकता है। मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान करें।

कर्क राशि (Cancer)
आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। परिवार में किसी बात को लेकर चिंता हो सकती है। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक रहेगी लेकिन परिणाम संतोषजनक मिलेंगे। धन खर्च बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।

सिंह राशि (Leo)
आज आपका नेतृत्व कौशल निखरेगा। नौकरी और व्यवसाय में मान-सम्मान मिलेगा। रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। प्रेम संबंधों में स्पष्टता आएगी। संतान से सुख मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अहंकार से बचें।

कन्या राशि (Virgo)
आज का दिन व्यावहारिक फैसले लेने के लिए अच्छा है। करियर में स्थिरता आएगी। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। छात्रों के लिए दिन अनुकूल है। पेट और त्वचा से जुड़ी समस्या हो सकती है।

तुला राशि (Libra)
आज सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। नए लोगों से संपर्क लाभदायक रहेगा। नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो योजना बनाएं। प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा। खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज का दिन आत्मविश्लेषण का है। कार्यक्षेत्र में गोपनीयता बनाए रखें। धन लाभ के योग हैं लेकिन जोखिम से बचें। परिवार में बुजुर्गों का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है। ध्यान और योग लाभकारी रहेगा।

धनु राशि (Sagittarius)
आज भाग्य आपका साथ देगा। शिक्षा, प्रतियोगिता और यात्रा से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। करियर में नए अवसर मिलेंगे। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन लापरवाही न करें।

मकर राशि (Capricorn)
आज कार्यक्षेत्र में दबाव रह सकता है, लेकिन धैर्य से काम लें। आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे सुधरेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। जोड़ों या पीठ दर्द की शिकायत हो सकती है।

कुंभ राशि (Aquarius)
आज रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नौकरी और व्यापार में नए प्रयोग सफल हो सकते हैं। मित्रों से सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई आएगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मीन राशि (Pisces)
आज का दिन मिश्रित फल देगा। भावुक होकर निर्णय न लें। कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल देर से मिलेगा। धन खर्च बढ़ सकता है। आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी।

