मस्जिद में हुआ जबरदस्त विस्फोट, नमाज अदा कर रहे 7 लोगों की मौत

इंटरनेशनल डेस्कः नाइजीरिया के बोर्नो राज्य की राजधानी मैदुगुरी में बुधवार शाम एक मस्जिद में जोरदार विस्फोट हुआ। यह धमाका उस समय हुआ जब लोग शाम की मग़रिब की नमाज़ अदा कर रहे थे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के एक प्रत्यक्षदर्शी ने इस घटना की पुष्टि की है।



इस विस्फोट में अभी तक 7 नमाज़ियों के मारे जाने की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक, विस्फोट शाम करीब 6 बजे गाम्बोरू मार्केट इलाके में स्थित मस्जिद में हुआ। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने फिलहाल हताहतों की संख्या को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है।



इलाका लंबे समय से आतंकी हिंसा से प्रभावित

मैदुगुरी शहर लंबे समय से आतंकी संगठन बोको हराम और उसके सहयोगी संगठन इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस (ISWAP) की हिंसक गतिविधियों का केंद्र रहा है। इन संगठनों की वजह से पिछले करीब 20 सालों में नाइजीरिया के उत्तर-पूर्वी हिस्से में भारी तबाही हुई है। अब तक इस संघर्ष में हजारों लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं।

पहले भी मस्जिदों और भीड़भाड़ वाले इलाकों को बनाया गया निशाना

हालांकि इस ताजा हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन इससे पहले बोको हराम और ISWAP मैदुगुरी में मस्जिदों, बाजारों और अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों को आत्मघाती हमलों और आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) के जरिए निशाना बनाते रहे हैं।



बोको हराम ने साल 2009 में बोर्नो राज्य से अपना विद्रोह शुरू किया था। संगठन का मकसद इस इलाके में इस्लामिक खिलाफत स्थापित करना बताया जाता है। सरकार और क्षेत्रीय देशों की सेनाओं द्वारा लगातार सैन्य कार्रवाई के बावजूद, इन आतंकवादी समूहों की ओर से छिटपुट हमले अब भी आम नागरिकों के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं।

फिलहाल सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और जांच जारी है। अधिकारियों की ओर से आधिकारिक बयान और विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।