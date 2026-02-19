Taurus Horoscope Today in Hindi: आज 20 फरवरी 2026 को वृषभ राशि के जीवन में होगा धमाल

Main Menu

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 20 February 2026 (Taurus Horoscope Today in Hindi): वैदिक ज्योतिष के अनुसार वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हैं, जो प्रेम, सौंदर्य, सुख-सुविधा और वैभव के कारक माने जाते हैं। 20 फरवरी 2026 का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए...

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 20 February 2026 (Taurus Horoscope Today in Hindi): वैदिक ज्योतिष के अनुसार वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हैं, जो प्रेम, सौंदर्य, सुख-सुविधा और वैभव के कारक माने जाते हैं। 20 फरवरी 2026 का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए संतुलित और परिणामदायी रहने वाला है। आज आपके निर्णय व्यावहारिक होंगे और धैर्य के साथ किए गए प्रयासों का सकारात्मक फल मिल सकता है।

आज का ग्रह प्रभाव
चंद्रमा की स्थिति आज आपके मन को स्थिरता देगी। भावनात्मक रूप से आप संतुलित रहेंगे और किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी से बचेंगे। शुक्र का प्रभाव आपको आकर्षक व्यक्तित्व और संवाद में मधुरता प्रदान करेगा, जिससे सामाजिक और पेशेवर जीवन में लाभ होगा।

करियर राशिफल (Career Horoscope Today)
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल है। ऑफिस में आपके कार्य की प्रशंसा हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। यदि आप लंबे समय से किसी प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक है। खासकर फैशन, कला, सौंदर्य, रियल एस्टेट और लक्ज़री आइटम्स से जुड़े व्यवसाय में अच्छा मुनाफा हो सकता है। नई डील फाइनल करने से पहले शर्तों को ध्यान से पढ़ें।

करियर टिप: अपने लक्ष्य स्पष्ट रखें और समय प्रबंधन पर ध्यान दें।

आर्थिक राशिफल (Money Horoscope)
आज आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने के योग हैं। हालांकि खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है, विशेषकर घर की सजावट या पारिवारिक जरूरतों पर। अनावश्यक खर्च से बचें और बजट संतुलित रखें।

धन उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और सफेद मिठाई का भोग लगाएं।

प्रेम राशिफल (Love Horoscope)
प्रेम संबंधों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा। पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। यदि किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था, तो आज समाधान निकल सकता है। विवाहित जातकों के लिए दांपत्य जीवन मधुर रहेगा। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

लव टिप: पार्टनर की भावनाओं को समझें और सराहना करें।

वैवाहिक जीवन
दांपत्य जीवन में स्थिरता और प्रेम बना रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने से संबंध मजबूत होंगे।

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन गले या गले से जुड़ी समस्या हो सकती है। ठंडी चीजों से परहेज करें। हल्की एक्सरसाइज और संतुलित आहार अपनाएं।

छात्र और युवा वर्ग
छात्रों के लिए दिन सकारात्मक है। पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।
युवा वर्ग को करियर से जुड़ा नया अवसर मिल सकता है।

पारिवारिक जीवन
घर में शांति और सौहार्द बना रहेगा। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

आज का शुभ समय और संकेत
शुभ रंग: सफेद
शुभ अंक: 6
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
शुभ समय: सुबह 11:00 से दोपहर 12:30 बजे तक

आज का विशेष उपाय
आज “ॐ श्रीं शुक्राय नमः” मंत्र का 108 बार जप करें। इससे शुक्र ग्रह की कृपा प्राप्त होगी और आर्थिक व पारिवारिक जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ेगी। 20 फरवरी 2026 का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए स्थिरता, आर्थिक मजबूती और रिश्तों में मधुरता का संकेत दे रहा है। धैर्य और व्यावहारिक सोच के साथ आगे बढ़ें। आज लिया गया संतुलित निर्णय भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है।

