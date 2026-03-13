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Tula Rashifal 14 March :  तुला राशि वालों के लिए करियर में प्रमोशन के योग, बॉस होंगे आपकी मेहनत से खुश

Edited By Updated: 14 Mar, 2026 02:30 AM

tula rashifal 14 march

Tula Rashifal 14 March : तुला राशि के जातकों के लिए 14 मार्च 2026 का दिन आपके पेशेवर जीवन के कैलेंडर पर एक 'सुनहरा अक्षर' बनने जा रहा है। शुक्र के स्वामित्व वाली आपकी राशि संतुलन और न्याय का प्रतीक है। पिछले कई महीनों से आप अपनी मेहनत और ईमानदारी के...

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Tula Rashifal 14 March : तुला राशि के जातकों के लिए 14 मार्च 2026 का दिन आपके पेशेवर जीवन के कैलेंडर पर एक 'सुनहरा अक्षर' बनने जा रहा है। शुक्र के स्वामित्व वाली आपकी राशि संतुलन और न्याय का प्रतीक है। पिछले कई महीनों से आप अपनी मेहनत और ईमानदारी के बीच जो संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसका फल मिलने का समय अब आ गया है। सितारों की चाल साफ इशारा कर रही है कि आज का दिन आपके करियर के लिए प्रमोशन और प्रशंसा की नई इबारत लिखने वाला है। 

 तुला राशि
14 मार्च को आपकी राशि के दशम भाव में ग्रहों की स्थिति अत्यंत प्रबल है। आपके भाग्य स्थान का स्वामी और कर्म स्थान का स्वामी एक ऐसा शुभ योग बना रहे हैं, जिसे ज्योतिष में 'सफलता का द्वार' कहा जाता है। तुला राशि वाले स्वभाव से कूटनीतिज्ञ और मृदुभाषी होते हैं। आज आपकी यही खूबियां आपके कार्यस्थल पर मील का पत्थर साबित होंगी। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके निर्णय लेने की क्षमता को इतना सटीक बना देगा कि आपके उच्च अधिकारी आपकी प्रतिभा के कायल हो जाएंगे।

प्रमोशन के प्रबल योग:
तुला राशि वालों के लिए आज प्रमोशन केवल पद का बढ़ना नहीं, बल्कि आपके सम्मान में वृद्धि का प्रतीक होगा। 

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बॉस और अधिकारियों का भरोसा
आज आपके बॉस आपकी मेहनत को न केवल नोटिस करेंगे, बल्कि सार्वजनिक रूप से उसकी सराहना भी करेंगे। यदि आप किसी प्रोजेक्ट पर लंबे समय से काम कर रहे थे, तो आज उसकी सफलता का श्रेय पूरी तरह आपको मिलेगा। अधिकारियों के साथ आपकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग हो सकती है, जहाँ आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या नया पद संभालने का प्रस्ताव मिल सकता है।

रुकी हुई पदोन्नति की फाइल होगी क्लियर
यदि आपकी पदोन्नति किसी कारणवश अटकी हुई थी या मैनेजमेंट के फैसलों में देरी हो रही थी, तो 14 मार्च को वह बाधा दूर हो जाएगी। आपके पक्ष में फाइल आगे बढ़ेगी और आपको सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी की खबर भी मिल सकती है।

नेतृत्व की नई भूमिका
आज आपको केवल एक कर्मचारी के रूप में नहीं, बल्कि एक लीडर के रूप में देखा जाएगा। आपकी टीम आपके सुझावों पर अमल करेगी और आपके नेतृत्व में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल होगा। यह स्थिति भविष्य में आपको मैनेजमेंट के ऊपरी स्तर तक ले जाने में सहायक होगी।

नौकरी और कार्यस्थल

14 मार्च को ऑफिस का माहौल आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। अक्सर प्रगति मिलने पर लोग जलते हैं, लेकिन आज आपकी व्यवहारकुशलता के कारण सहकर्मी भी आपकी सफलता में खुश नजर आएंगे। आपको टीम का भरपूर समर्थन मिलेगा। जो तुला जातक नई और बेहतर नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए आज का दिन किसी बड़ी कंपनी से इंटरव्यू कॉल या अपॉइंटमेंट लेटर ला सकता है। आपकी पिछली मेहनत आज रंग लाएगी। जो लोग सरकारी सेवा में हैं, उनके लिए आज ट्रांसफर या पदोन्नति के योग बहुत मजबूत हैं।

व्यापार और उद्यमिता 
तुला राशि के व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बम्पर मुनाफे और विस्तार का है। यदि आप अपना बिजनेस चलाते हैं, तो आज आपकी मार्केट में साख बढ़ेगी।  यदि आपने किसी सरकारी टेंडर के लिए आवेदन किया था, तो आज उसके आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना है। बिजनेस में विस्तार के लिए धन की व्यवस्था आज आसानी से हो जाएगी। कोई बड़ा निवेशक आपके काम में रुचि दिखा सकता है।

सफलता के लिए सावधानी

अति-आत्मविश्वास  से बचें: सफलता मिलने पर जमीन से जुड़े रहें। अहंकार आपकी छवि खराब कर सकता है।
गोपनीयता: प्रमोशन की खबर जब तक आधिकारिक न हो जाए, इसे केवल अपने तक ही रखें। नजर और ईर्ष्या से बचना जरूरी है।
समय की पाबंदी: आज बॉस की नजर आप पर रहेगी, इसलिए समय का खास ख्याल रखें और मीटिंग्स में पूरी तैयारी के साथ जाएं।

14 मार्च के लिए विशेष ज्योतिषीय उपाय

मां लक्ष्मी की पूजा: आज सुबह मां लक्ष्मी को सफेद कमल या गुलाब का फूल अर्पित करें। इससे आपके करियर में स्थायित्व और धन की आवक बढ़ेगी।
शुक्र मंत्र का जाप: "ॐ शुं शुक्राय नमः" का 108 बार जाप करें। यह मंत्र आपकी आकर्षण शक्ति और प्रोफेशनल इमेज को बेहतर बनाएगा।
सफेद मिठाई का दान: कार्यस्थल पर या किसी गरीब को सफेद मिठाई (जैसे बर्फी) खिलाएं। यह आपके संबंधों में मधुरता लाएगा।
इत्र का प्रयोग: घर से निकलते समय चंदन या मोगरे का इत्र लगाएं। इससे आपके आसपास की ऊर्जा सकारात्मक बनी रहेगी।

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