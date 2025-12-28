Vastu For Home Temple : पूजा घर में करें ये खास कलर, पैसों की तंगी होगी हमेशा के लिए दूर

हमारे हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में दिशाओं और रंगों का बहुत गहरा महत्व बताया गया है। अक्सर हम घर के कमरों के रंग पर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन पूजा घर के रंगों को नजरअंदाज कर देते हैं।

Vastu for Home Temple : हमारे हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में दिशाओं और रंगों का बहुत गहरा महत्व बताया गया है। अक्सर हम घर के कमरों के रंग पर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन पूजा घर के रंगों को नजरअंदाज कर देते हैं। वास्तु के अनुसार, यदि मंदिर की दीवारों का रंग सही हो, तो घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आर्थिक तंगी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। तो आइए जानते हैं कि मंदिर के लिए कौन से रंग सबसे शुभ माने जाते हैं।

हल्का पीला रंग

पीला रंग ज्ञान, एकाग्रता और शुभता का प्रतीक है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, पूजा घर के लिए हल्का पीला रंग सबसे उत्तम माना जाता है। यह रंग भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति से जुड़ा है। दीवारों पर पीला रंग होने से मन शांत रहता है और घर में बरकत आती है।

सफेद या क्रीम रंग

सफेद रंग शुद्धता और शांति का प्रतीक है। यदि आपका पूजा घर छोटा है, तो सफेद या क्रीम रंग का चुनाव करें। यह रंग न केवल सकारात्मक वाइब्स फैलाता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में स्पष्टता और सुख-सुविधाओं के द्वार भी खोलता है।

केसरिया या नारंगी

केसरिया रंग त्याग और शक्ति का प्रतीक है। मंदिर में हल्का नारंगी या केसरिया रंग करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और घर में रहने वाले सदस्यों के बीच आपसी तालमेल बना रहता है। यह रंग उत्साह और भक्ति का संचार करता है।

हल्का हरा रंग

हरा रंग जीवन और खुशहाली का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप अपने करियर या व्यापार में तरक्की चाहते हैं, तो पूजा घर में हल्के हरे रंग का प्रयोग कर सकते हैं। यह रंग मन को सुकून देता है और आर्थिक स्थिरता लाता है।

हल्के नीले रंग का प्रयोग

हल्का नीला रंग विशालता और शीतलता का प्रतीक है। वास्तु के अनुसार, यह रंग घर के क्लेश को दूर करने और परिवार में शांति स्थापित करने में मदद करता है।

भूलकर भी न करें इन रंगों का प्रयोग

वास्तु शास्त्र के अनुसार, पूजा घर में कुछ रंगों का प्रयोग वर्जित माना गया है, क्योंकि ये नकारात्मकता बढ़ा सकते हैं।

काला रंग

मंदिर में कभी भी काला रंग न कराएं। यह शोक और अंधकार का प्रतीक है।

गहरा लाल

बहुत ज्यादा गहरा या भड़कीला लाल रंग आंखों को चुभता है और मन को अशांत कर सकता है।

गहरा भूरा

यह रंग उदासी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे पूजा घर से दूर रखें।

