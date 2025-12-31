Vastu Tips : घड़ी की यह गलती बिगाड़ सकती है भाग्य, मां लक्ष्मी हो जाती हैं अप्रसन्न

Vastu Tips : वास्तु शास्त्र में दिशाओं और ऊर्जा का विशेष महत्व होता है। हमारे घर की हर छोटी-बड़ी वस्तु सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इन्हीं वस्तुओं में से एक है दीवार घड़ी। घड़ी न केवल हमें समय बताती है बल्कि वास्तु के अनुसार यह हमारे...

इस दिशा में भूलकर भी न लगाएं घड़ी

दक्षिण दिशा: वास्तु में दक्षिण दिशा को यमराज और पितरों की दिशा माना गया है। इस दिशा को 'ठहराव' की दिशा भी कहते हैं। यदि आप दक्षिण की दीवार पर घड़ी लगाते हैं, तो यह घर के मुखिया की उन्नति में बाधा डालती है। इससे परिवार के सदस्यों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे मां लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है।

मुख्य द्वार के ऊपर: अक्सर लोग कमरे या घर के मुख्य दरवाजे के ठीक ऊपर घड़ी लगा देते हैं। वास्तु के अनुसार, दरवाजे के ऊपर घड़ी लगाने से घर के भीतर और बाहर आने-जाने वाली ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है। इससे घर में तनाव का माहौल बना रहता है और मेहनत के बावजूद सफलता हाथ नहीं लगती।

इन दिशाओं में घड़ी लगाना है अत्यंत शुभ

उत्तर दिशा: उत्तर दिशा को कुबेर और मां लक्ष्मी की दिशा माना गया है। इस दीवार पर घड़ी लगाने से घर में धन का आगमन बढ़ता है और व्यापार व करियर में नए अवसर प्राप्त होते हैं।

पूर्व दिशा: पूर्व दिशा सूर्य देव और इंद्र की दिशा है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में शुभ कार्यों की शुरुआत हो और समाज में मान-सम्मान बढ़े, तो घड़ी को पूर्व की दीवार पर लगाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है।

पश्चिम दिशा: यदि उत्तर या पूर्व में जगह न हो, तो पश्चिम दिशा में घड़ी लगाना भी एक विकल्प हो सकता है। यह दिशा लाभ और प्रगति से जुड़ी मानी जाती है।

घड़ी से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण वास्तु नियम

बंद घड़ी है दुर्भाग्य का संकेत: घर में कभी भी बंद या खराब घड़ी न रखें। बंद घड़ी जीवन में ठहराव और दरिद्रता का प्रतीक है। यदि घड़ी खराब हो जाए, तो उसे तुरंत ठीक कराएं या हटा दें।

समय का सही होना: वास्तु के अनुसार घड़ी को हमेशा सही समय पर या 2-3 मिनट आगे रखना चाहिए। समय से पीछे चलने वाली घड़ी व्यक्ति को पिछड़ा बनाती है और भाग्य का साथ कम कर देती है।

घड़ी का आकार: घर के लिए गोल या चौकोर आकार की घड़ियां सबसे शुभ मानी जाती हैं। बहुत ज्यादा नुकीले या अजीब डिजाइन वाली घड़ियां तनाव का कारण बन सकती हैं।

घड़ी का रंग: ड्राइंग रूम या बेडरूम में हल्के रंगों की घड़ियां लगानी चाहिए। डार्क रेड या काले रंग की घड़ी से बचना चाहिए।

पेंडुलम वाली घड़ियां: वास्तु में पेंडुलम वाली घड़ियां बहुत शुभ मानी जाती हैं। इनकी ध्वनि और दोलन घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर प्रगति के मार्ग प्रशस्त करते हैं। इन्हें विशेष रूप से ड्राइंग रूम में लगाना चाहिए।

