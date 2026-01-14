Vastu Upay : रसोई की काली मिर्च खोलेगी किस्मत का ताला, जानिए चमत्कारी उपाय

Edited By Prachi Sharma,Updated: 14 Jan, 2026 01:03 PM
Vastu Upay : भारतीय रसोई में मसालों के राजा के रूप में पहचानी जाने वाली काली मिर्च न केवल सेहत के लिए फायदेमंद है बल्कि ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में भी इसे बहुत प्रभावशाली माना गया है। शनि और राहु के दोषों को दूर करने से लेकर धन आगमन के मार्ग खोलने...
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
Vastu Upay : भारतीय रसोई में मसालों के राजा के रूप में पहचानी जाने वाली काली मिर्च न केवल सेहत के लिए फायदेमंद है बल्कि ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में भी इसे बहुत प्रभावशाली माना गया है। शनि और राहु के दोषों को दूर करने से लेकर धन आगमन के मार्ग खोलने तक काली मिर्च के उपाय रामबाण माने जाते हैं। यदि आपके जीवन में भी धन की तंगी है, व्यापार मंदा चल रहा है या बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रहीं, तो काली मिर्च के ये उपाय आपके भाग्य की चाबी बन सकते हैं।
धन प्राप्ति और आर्थिक तंगी दूर करने के उपाय
अक्सर कड़ी मेहनत के बाद भी घर में पैसा नहीं टिकता या कर्ज बढ़ता जाता है। ऐसे में काली मिर्च का यह तांत्रिक उपाय बहुत कारगर माना जाता है। काली मिर्च के 5 दाने लें और उन्हें अपने सिर के ऊपर से 7 बार वार लें। इसके बाद किसी चौराहे पर जाकर 4 दानों को चारों दिशाओं में फेंक दें और 5वें दाने को आसमान की तरफ उछाल दें। इसके बाद बिना पीछे मुड़े घर वापस आ जाएं। यह उपाय अचानक धन लाभ के योग बनाता है। यदि पैसा आता है पर टिकता नहीं, तो एक छोटे लाल कपड़े में काली मिर्च के कुछ दाने और एक सिक्का बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन का संचय होने लगता है।
व्यापार में उन्नति और सफलता के लिए
यदि आपका बिजनेस ठप पड़ गया है या कार्यक्षेत्र में शत्रु बाधा डाल रहे हैं, तो इन उपायों को आजमाएं- कार्य सिद्धि के लिए: किसी जरूरी काम या बिजनेस मीटिंग के लिए घर से निकलते समय, घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ी सी काली मिर्च रखें और उस पर पैर रखकर बाहर निकलें। ध्यान रहे, इसके बाद दोबारा घर के अंदर न आएं वरना प्रभाव खत्म हो जाएगा। व्यापार में यदि गुप्त शत्रु परेशान कर रहे हों, तो शनिवार के दिन दीपक में काली मिर्च के कुछ दाने डालकर जलाएं। इससे नजर दोष दूर होता है और कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमती है।
रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ
काली मिर्च में औषधीय गुणों के साथ-साथ नकारात्मक ऊर्जा सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। यदि घर का कोई सदस्य बार-बार बीमार पड़ रहा हो और दवाइयां असर न कर रही हों, तो काली मिर्च के 7-8 दानों को एक काले कपड़े में बांधकर रोगी के कमरे में किसी कोने में लटका दें। यह कमरे की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। यदि शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या के कारण स्वास्थ्य खराब है, तो शनिवार के दिन काली मिर्च का दान करना चाहिए। भोजन में भी काला नमक और काली मिर्च का प्रयोग करने से शनि देव शांत होते हैं।
शनि और राहु दोष के निवारण हेतु
काली मिर्च मुख्य रूप से शनि ग्रह से संबंधित मानी जाती है। इसके प्रयोग से कुंडली के अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है। शनिवार के दिन एक काले कपड़े में थोड़ी सी काली मिर्च और कुछ सिक्के बांधकर किसी जरूरतमंद को दान करें। इससे शनि की पीड़ा कम होती है। यदि राहु के कारण भ्रम या अज्ञात भय बना रहता है, तो शाम के समय काली मिर्च के दाने जलाकर पूरे घर में उसका धुआं दिखाएं। इससे घर का वास्तु दोष भी ठीक होता है।