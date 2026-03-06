क्या आप भी रखते हैं फ्रिज में नींबू-मिर्च साथ ? देवकीनंदन ठाकुर की यह बात जरूर जान लें

Devkinandan Thakur Pravachan : प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर अपने प्रवचनों में अक्सर रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतों से जुड़ी बातें बताते हैं। हाल ही में उन्होंने नींबू और मिर्च को लेकर एक ऐसी परंपरागत मान्यता का जिक्र किया, जिसके अनुसार इन दोनों...

Devkinandan Thakur Pravachan : प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर अपने प्रवचनों में अक्सर रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतों से जुड़ी बातें बताते हैं। हाल ही में उन्होंने नींबू और मिर्च को लेकर एक ऐसी परंपरागत मान्यता का जिक्र किया, जिसके अनुसार इन दोनों चीजों को फ्रिज में एक साथ नहीं रखना चाहिए। उनका कहना है कि घर में शांति और सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए इन्हें अलग-अलग रखना बेहतर माना जाता है।

क्यों नहीं रखना चाहिए नींबू और मिर्च साथ ?

प्रवचन के दौरान उन्होंने बताया कि धार्मिक मान्यताओं में नींबू और मिर्च दोनों को तीव्र प्रकृति वाली वस्तुएं माना जाता है। इनका संबंध ऊर्जा से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि यदि इन्हें एक ही जगह, खासकर फ्रिज में, साथ रखा जाए तो घर के वातावरण पर नकारात्मक असर पड़ सकता है और कभी-कभी अनावश्यक तनाव या विवाद की स्थिति बन सकती है। इसलिए इन्हें अलग-अलग डिब्बों या जगहों पर रखना अधिक उचित माना जाता है।

उदाहरण देकर समझाई बात

देवकीनंदन ठाकुर ने उदाहरण देते हुए कहा कि तीखी मिर्च खाने पर तुरंत तीखापन महसूस होता है, जबकि बिना पानी के नींबू पीने पर तेज खट्टापन महसूस होता है। दोनों की प्रकृति अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया देती है। इसी प्रतीकात्मक सोच के आधार पर माना जाता है कि इन दोनों को एक साथ रखने से घर के माहौल पर भी असर पड़ सकता है।

फ्रिज में रखने की आदत पर भी दी सलाह

उन्होंने बताया कि आजकल लगभग हर घर में फ्रिज होने के कारण लोग सब्जियां और फल एक ही टोकरी में रख देते हैं। कई बार मिर्च रखने वाली छोटी टोकरी में ही नींबू भी डाल दिए जाते हैं। उन्होंने इस आदत से बचने की सलाह दी और कहा कि इन दोनों को अलग-अलग रखना बेहतर होता है।

पारंपरिक जीवनशैली का भी किया जिक्र

अपने प्रवचन में उन्होंने पुराने समय की जीवनशैली का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले लोग मटके का पानी पीते थे, जो शरीर के लिए अधिक प्राकृतिक और संतुलित माना जाता था। फ्रिज के उपयोग के बढ़ने से यह परंपरा धीरे-धीरे कम होती जा रही है। उनका मानना है कि बहुत ठंडा पानी कई बार सेहत के लिए भी ठीक नहीं होता।

आस्था और परंपरा से जुड़ी मान्यता

भारतीय परंपराओं में ऐसी कई मान्यताएं देखने को मिलती हैं, जिनका उद्देश्य जीवन में संतुलन और अनुशासन बनाए रखना होता है। नींबू और मिर्च को अलग रखने की सलाह भी उसी तरह की एक मान्यता है। कुछ लोग इसे आस्था से जोड़कर देखते हैं, जबकि कुछ इसे केवल पारंपरिक सोच मानते हैं। हालांकि इसके पीछे कोई स्पष्ट वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, फिर भी कई परिवार इसे सकारात्मक ऊर्जा और घर की शांति से जोड़कर मानते हैं।