Kohrra Season 2 Trailer: धुंध और गहरी, सच और भी उलझा, 11 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर लौटेगी क्राइम थ्रिलर

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। नेटफ्लिक्स की चर्चित इन्वेस्टिगेटिव क्राइम ड्रामा सीरीज़ Kohrra अपने दूसरे सीजन के साथ एक बार फिर लौट रही है। मेकर्स ने Kohrra Season 2 का थ्रिल से भरपूर ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें सच्चाई पहले से कहीं ज्यादा धुंधली नजर आती है। इस बार कहानी पंजाब के डलेरपुरा कस्बे में घटित होती है, जहां एक महिला की उसके भाई के खलिहान में हत्या हो जाती है। शक के घेरे में उसका पति समेत कई लोग हैं, और हर किरदार के पास छिपाने के लिए कोई न कोई राज है।

सीजन 2 में एक बार फिर असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर अमरपाल गरुंडी के किरदार में बारुन सोबती नजर आएंगे, जो इस बार जगराणा से दूर एक नई जगह और नए हालात में खुद को पाते हैं। उनके साथ जांच की कमान संभालेंगी सख्त और अनुशासित सब-इंस्पेक्टर धनवंत कौर, जिनका किरदार मोना सिंह निभा रही हैं। सहज और इंस्टींक्ट पर चलने वाले गरुंडी और शांत, रणनीतिक सोच वाली धनवंत की जोड़ी इस जटिल केस की परतें खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इस दौरान दोनों की अपनी निजी कमजोरियां भी सामने आती हैं।

क्या बोले बरुण सोबती ?

बारुण सोबती के मुताबिक, इस सीजन में गरुंडी ज्यादा आत्ममंथन करता हुआ और अंदर से टूटा हुआ नजर आएगा, वहीं मोना सिंह ने धनवंत कौर को कम बोलने लेकिन मजबूत इरादों वाली महिला बताया है। Kohrra Season 2 का निर्देशन पहली बार खुद सुदीप शर्मा ने फैसल रहमान के साथ मिलकर किया है। 11 फरवरी को रिलीज होने जा रहा यह सीजन एक बार फिर साबित करेगा कि किसी अपराध को छिपाने के लिए पूरा गांव काफी होता है, लेकिन उसे उजागर करने के लिए सिर्फ सच की एक हवा ही काफी है।