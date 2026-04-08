Golmaal 5 में होगी Deepika की एंट्री, Singham Again से जुड़ा है कनेक्शन

Mumbai : Rohit Shetty की सुपरहिट कॉमेडी फ्रेंचाइजी Golmaal एक बार फिर अपने पांचवें पार्ट को लेकर लाइमलाइट में है। फिल्म की कास्टिंग से जुड़ी हालिया खबरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है क्योंकि इस बार गोलमाल की टीम पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और...

Mumbai : Rohit Shetty की सुपरहिट कॉमेडी फ्रेंचाइजी Golmaal एक बार फिर अपने पांचवें पार्ट को लेकर लाइमलाइट में है। फिल्म की कास्टिंग से जुड़ी हालिया खबरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है क्योंकि इस बार गोलमाल की टीम पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और धमाकेदार होने वाली है।

पुरानी टोली की वापसी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रोहित शेट्टी इस बार Golmaal की पूरी विरासत को एक साथ लाने की तैयारी में हैं। फिल्म में अजय देवगन के साथ अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े और कुणाल खेमू की मस्ती तो दिखेगी ही लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि शरमन जोशी भी इस बार वापसी कर सकते हैं।

Akshay Kumar का सरप्राइज

इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण अक्षय कुमार की एंट्री को माना जा रहा है। Rohit Shetty के कॉप यूनिवर्स का हिस्सा बनने के बाद अब अक्षय का कॉमेडी के इस महाकुंभ में शामिल होना फैंस के लिए किसी बड़े बोनस से कम नहीं है।

दीपिका पादुकोण का शक्ति शेट्टी अवतार

फिल्म को लेकर सबसे दिलचस्प अपडेट इसके कॉप कनेक्शन को लेकर है। चर्चा है कि दीपिका पादुकोण फिल्म में इंस्पेक्टर शक्ति शेट्टी के रोल में नजर आएंगी। यह वही किरदार है जिसे उन्होंने सिंघम अगेन में निभाया था। अगर ऐसा होता है, तो यह पहली बार होगा जब गोलमाल की कॉमेडी और रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स एक ही फिल्म में आपस में टकराएंगे। हालांकि फैंस इन खबरों को लेकर बेहद उत्साहित हैं, लेकिन मेकर्स की ओर से अभी Official Announcement का इंतजार है। गोलमाल 5 न केवल हंसी का डोज देने वाली है बल्कि बॉलीवुड के बड़े सितारों के जमावड़े के साथ बॉक्स ऑफिस पर एक नया धमाका करने के लिए भी तैयार दिख रही है।