नेटफ्लिक्स इंडिया की ऐतिहासिक यात्रा: 2018 से 2025 तक भारतीय कहानियों का ग्लोबल दबदबा

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। पिछले कुछ वर्षों में Netflix India ने भारतीय मनोरंजन को एक नई वैश्विक पहचान दिलाई है। 2018 से शुरू हुई यह यात्रा 2025 तक आते-आते फिल्मों, वेब सीरीज़, डॉक्यूमेंट्री और अनस्क्रिप्टेड कंटेंट के जरिए इंटरनेशनल लेवल पर भारत की मजबूत मौजूदगी साबित कर चुकी है। कंटेंट की विविधता, बोल्ड कहानियां और स्थानीय जड़ों से जुड़ा ग्लोबल अपील यही Netflix India की सबसे बड़ी ताकत बनी है।

2018: भारतीय कंटेंट की ग्लोबल शुरुआत

2018 में ‘Lust Stories’ और ‘Sacred Games’ ने भारतीय OTT कंटेंट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।

‘Lust Stories’ को इंटरनेशनल एमी नॉमिनेशन मिला और यह आगे चलकर एक फ्रेंचाइज़ बन गई। वहीं, ‘Sacred Games’ को भारत की पहली ग्लोबल ब्रेकआउट सीरीज़ माना गया, जिसने इंटरनेशनल एमी में बेस्ट ड्रामा सीरीज़ के लिए नॉमिनेशन हासिल किया और Netflix India की पहचान दुनिया भर में बनाई।

2019: बच्चों से लेकर क्राइम ड्रामा तक

2019 में ‘Mighty Little Bheem’ ने बच्चों के कंटेंट में इतिहास रच दिया और यह दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली किड्स सीरीज़ बनी।

इसी साल ‘Delhi Crime Season 1’ ने इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड जीतकर भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल बनाया। यह भारत की पहली सीरीज़ बनी जिसे यह सम्मान मिला।

2020: भाषाओं और जॉनर की विविधता

2020 में Netflix India ने क्षेत्रीय और नए विषयों पर फोकस बढ़ाया।

तमिल एंथोलॉजी ‘Paava Kadhaigal’, साइबर क्राइम पर आधारित ‘Jamtara’, रियल पर्सनैलिटी पर बनी ‘Masaba Masaba’, रियलिटी ड्रामा ‘Fabulous Lives of Bollywood Wives’ और यूथ फेवरेट ‘Mismatched’ ने अलग-अलग ऑडियंस को जोड़ा।

2021: कंटेंट को मिला इंटरनेशनल सम्मान

इस साल ‘The Disciple’ ने वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जीत हासिल की।

‘Haseen Dillruba’ ने मर्डर मिस्ट्री को नए अंदाज़ में पेश किया और फ्रेंचाइज़ बनी।

वहीं ‘Minnal Murali’ ने भारत का पहला रीजनल सुपरहीरो बनकर ग्लोबल सराहना हासिल की।

2022: ऑस्कर से लेकर पॉप कल्चर तक

2022 Netflix India के लिए ऐतिहासिक रहा।

‘The Elephant Whisperers’ ने ऑस्कर जीतकर भारत का नाम रोशन किया।

‘RRR’ और ‘Gangubai Kathiawadi’ जैसी फिल्मों ने ग्लोबल टॉप 10 में जगह बनाई।

‘Darlings’, ‘Monica O My Darling’, ‘Khakee: The Bihar Chapter’ और ‘Yeh Kaali Kaali Ankhein’ ने कंटेंट को पॉप कल्चर का हिस्सा बना दिया।

2023: थ्रिलर, सटायर और डॉक्यूमेंट्री का जलवा

‘Chor Nikal Ke Bhaga’ और ‘Jaane Jaan’ ने ग्लोबल टॉप 10 में जगह बनाई।

‘Kathal’ ने नेशनल अवॉर्ड जीता।

‘The Railway Men’ ने Bhopal गैस त्रासदी को संवेदनशील तरीके से दिखाया और कई अवॉर्ड्स अपने नाम किए।

वहीं Vir Das: Landing ने इंटरनेशनल एमी जीतकर कॉमेडी में भी भारत की मौजूदगी दर्ज कराई।

2024: बड़े नाम, बड़ी कहानियां

‘Heeramandi: The Diamond Bazaar’ Netflix की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय सीरीज़ बनी।

‘Amar Singh Chamkila’ ने म्यूज़िक और बायोपिक के जरिए नई पीढ़ी को जोड़ा।

‘IC 814: The Kandahar Hijack’ और ‘The Great Indian Kapil Show’ ने ग्लोबल ट्रेंड लिस्ट में जगह बनाई।

2025: फ्रेंचाइज़ और नए एक्सपेरिमेंट

2025 में ‘Black Warrant’, ‘The Royals’, ‘Jewel Thief’, ‘Aap Jaisa Koi’ और ‘TEST’ जैसी फिल्मों व सीरीज़ ने मजबूत पकड़ बनाई।

सबसे ज्यादा चर्चा में रहा ‘The Ba*ds of Bollywood’, जो आर्यन खान का डायरेक्टोरियल डेब्यू है और एक कल्चरल फेनोमेनन बन चुका है। वहीं ‘Inspector Zende’ ने प्रोसीजरल थ्रिलर को नए अंदाज़ में पेश किया।

Netflix India ने इन वर्षों में यह साबित किया है कि भारतीय कहानियां सिर्फ देश तक सीमित नहीं हैं। लोकल कहानियों को ग्लोबल टच देकर, अलग-अलग भाषाओं और जॉनर में प्रयोग करके Netflix India ने भारतीय कंटेंट को दुनिया के नक्शे पर मजबूती से स्थापित किया है। 2018 से 2025 तक की यह यात्रा भारतीय OTT इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जा सकती है।