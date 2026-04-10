ब्लॉकबस्टर Dhurandhar 2 के बाद Sara Arjun को मिला गोल्डन चांस, भंसाली की फिल्म में बनेगी मधुबाला

Mumbai : रणबीर कपूर की फिल्म Dhurandhar 2 की भारी सफलता के बाद, एक्ट्रेस Sara Arjun इस समय बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्री बन गई हैं। बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने के बाद अब सारा के हाथ एक ऐसा प्रोजेक्ट लगा है, जो उनके करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जा...

Mumbai : रणबीर कपूर की फिल्म Dhurandhar 2 की भारी सफलता के बाद, एक्ट्रेस Sara Arjun इस समय बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्री बन गई हैं। बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने के बाद अब सारा के हाथ एक ऐसा प्रोजेक्ट लगा है, जो उनके करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है।

मधुबाला की बायोपिक में नजर आएंगी सारा अर्जुन

एक रिपोर्ट के अनुसार, सारा अर्जुन भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री मधुबाला का किरदार निभाने वाली हैं। यह फिल्म सारा के लिए बेहद खास होने वाली है क्योंकि इससे बड़े नाम जुड़े हैं। इस भव्य फिल्म का निर्माण दिग्गज डायरेक्टर संजय लीला भंसाली कर रहे हैं। फिल्म का निर्देशन जसमीत के. रीन (जिन्होंने 'डार्लिंग्स' बनाई थी) करेंगी।

मधुबाला जैसी कालजयी सुदंरता को पर्दे पर उतारने के लिए सारा एक बड़े फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगी। वे अपनी बोलचाल की भाषा, लुक और स्टाइल पर कड़ी मेहनत कर रही हैं। फिल्म फिलहाल प्री-प्रोडक्शन स्टेज में है और उम्मीद जताई जा रही है कि इसकी शूटिंग इस साल के अंत तक शुरू हो सकती है।

Dhurandhar 2 का ऐतिहासिक रिकॉर्ड

सारा अर्जुन की हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। फिल्म ने अब तक 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है, जो अपने आप में एक मिसाल है। फिल्म की इस कामयाबी ने सारा को रातों-रात फिल्म जगत की सबसे डिमांडिंग एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल कर दिया है।

सारा की नई तस्वीरों और उनकी अगली फिल्म की खबर आने के बाद से सोशल मीडिया पर उनके फैंस के बीच जबरदस्त खुशी का माहौल है। सभी यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि क्या सारा पर्दे पर मधुबाला के जादू को दोबारा जिंदा कर पाएंगी।