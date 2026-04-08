मूवी के सेट पर बेटी Suhana Khan के साथ ऐसे रहते हैं Shah Rukh Khan, को-एक्टर ने बताया सच

Shah Rukh Khan :सौरभ शुक्ला बॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों में से हैं जो न केवल अभिनय, बल्कि निर्देशन में भी अपनी गहरी छाप छोड़ रहे हैं। हाल ही में अपनी फिल्म जब खुली किताब (जो Zee5 पर स्ट्रीम हो रही है) को लेकर चर्चा बटोरने के बाद, अब वे शाहरुख खान...

Shah Rukh Khan :सौरभ शुक्ला बॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों में से हैं जो न केवल अभिनय, बल्कि निर्देशन में भी अपनी गहरी छाप छोड़ रहे हैं। हाल ही में अपनी फिल्म जब खुली किताब (जो Zee5 पर स्ट्रीम हो रही है) को लेकर चर्चा बटोरने के बाद, अब वे शाहरुख खान की आगामी फिल्म King को लेकर सुर्खियों में हैं। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही इस फिल्म के सेट से सौरभ शुक्ला ने शाहरुख खान के व्यक्तित्व और उनके काम करने के अंदाज को लेकर कुछ दिलचस्प बातें साझा की हैं।

एक दूरदर्शी बिजनेसमैन और साम्राज्य के निर्माता

सौरभ शुक्ला ने शाहरुख के साथ 'बादशाह' के दिनों को याद करते हुए बताया कि उस वक्त शाहरुख एक उभरते सितारे थे। आज के शाहरुख को लेकर उनका मानना है कि वे एक असाधारण बिजनेसमैन हैं। सौरभ के अनुसार बिना किसी गॉडफादर के इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना शाहरुख की तेज बुद्धि का प्रमाण है। भले ही उनके पास एक बड़ी टीम है लेकिन उस टीम को सही दिशा देना और परिवार के सहयोग से उसे बनाए रखना उनकी बड़ी खूबी है।

व्यवहार में शालीनता और दूसरों को महत्व देना

इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद शाहरुख में अहंकार लेशमात्र भी नहीं है। सौरभ शुक्ला कहते हैं कि शाहरुख जब किसी से बात करते हैं, तो सामने वाले को अत्यंत महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। वे बातचीत में पूरी तरह मौजूद रहते हैं और दूसरों के विचारों को गहराई से सुनते हैं। सौरभ ने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि उन्हें शाहरुख की इस खूबी से जलन होती है, क्योंकि वे खुद अक्सर अपनी ही बातें करते हैं, जबकि शाहरुख दूसरों को तवज्जो देते हैं।

सेट पर 'किंग' नहीं, एक 'को-एक्टर' पिता

फिल्म 'किंग' इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें शाहरुख अपनी बेटी सुहाना खान के साथ पहली बार स्क्रीन साझा कर रहे हैं। एक पिता के तौर पर शाहरुख के व्यवहार पर रोशनी डालते हुए सौरभ ने बताया सेट पर शाहरुख एक अधिकार जताने वाले या ओवर-प्रोटेक्टिव पिता की तरह नहीं रहते। वे सुहाना के साथ बिल्कुल एक सह-कलाकार (Co-actor) की तरह बर्ताव करते हैं। वे सुहाना के साथ रिहर्सल करते हैं और उन्हें सुझाव भी देते हैं, लेकिन उनका रवैया हमेशा पेशेवर रहता है।

सौरभ शुक्ला की ये बातें दर्शाती हैं कि शाहरुख खान न केवल एक बेहतरीन अभिनेता हैं, बल्कि एक सुलझे हुए इंसान और मार्गदर्शक पिता भी हैं। फिलहाल फैंस को 'किंग' का बेसब्री से इंतजार है, जिसमें शाहरुख और सुहाना के साथ दीपिका पादुकोण और अभिषेक बच्चन भी नजर आने वाले हैं।