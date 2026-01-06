Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Entertainment
    3. | ZEE5 की नई डॉक्यू-सीरीज ‘हनीमून से हत्या, सच्ची घटनाओं पर आधारित और रोमांच से भरपूर

ZEE5 की नई डॉक्यू-सीरीज ‘हनीमून से हत्या, सच्ची घटनाओं पर आधारित और रोमांच से भरपूर

Edited By Updated: 06 Jan, 2026 05:49 PM

zee5 docuseries honeymoon se hatya official teaser

हनीमून से हत्या सीरीज असली घटनाओं पर आधारित है, जहां पत्नियों ने अपने पतियों की हत्या की, यह सिर्फ़ सुर्खियों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सवाल उठाती है – औरतें हत्या क्यों करती हैं।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। भारत का सबसे बड़ा घरेलू वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, अपनी नई सच्ची अपराध डॉक्यू-सीरीज हनीमून से हत्या के लॉन्च की घोषणा करता है, जो 9 जनवरी 2026 को प्रीमियर होगी। यह सीरीज असली घटनाओं पर आधारित है, जहां पत्नियों ने अपने पतियों की हत्या की, यह सिर्फ़ सुर्खियों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सवाल उठाती है – औरतें हत्या क्यों करती हैं। हनीमून से हत्या  उन शादियों की कहानी बताती है, जो शुरुआत में खुशहाल लग रही थीं लेकिन बाद में हिंसा में बदल गईं, यह सीरीज उन भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक वजहों को समझने की कोशिश करती है, जिनकी वजह से ये महिलाएँ ऐसे काम कर बैठीं, जिसने पूरे देश को चौंका दिया। बिना सनसनी फैलाए या कोई फैसला सुनाए, सीरीज असली घटनाओं को वैसे ही दिखाती है जैसे वो हुई, और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है कि बंद दरवाजों के पीछे की जटिल हकीकतें क्या हैं।

सच्ची अपराध डॉक्यू-सीरीज
यह सच्ची अपराध डॉक्यू-सीरीज भारत के कुछ सबसे चौंकाने वाले और चर्चा में रहे मामलों को फिर से सामने लाती है, जैसे मेघालय सोनम राजा रघुवंशी केस, मेरठ ब्लू ड्रम केस, भिवानी इन्फ्लुएंसर केस, मुंबई टाइल केस (नालासोपारा टाइल केस), और दिल्ली इलेक्ट्रिक शॉक केस, जिन्होंने पूरे देश का ध्यान खींचा और व्यापक बहस छेड़ी। विस्तृत तथ्यात्मक विवरण, घटनाओं का पुनर्निर्माण, साक्षात्कार और पुरालेख सामग्री के माध्यम से, यह सीरीज हर अपराध की पूरी कहानी पेश करती है और भावनात्मक आघात, नियंत्रण, दबाव और निराशा के बार-बार दिखने वाले पैटर्न को उजागर करती है, जो अक्सर तब तक नजर नहीं आते जब तक कोई त्रासदी घटित नहीं होती।

9 जनवरी से जी5 पर स्ट्रींम होगी
कावेरी दास, चीफ चैनल ऑफिसर और टीवी एवं बिज़नेस हेड हिंदी Z5, ने कहा, “हनीमून से हत्या के साथ, हम अपनी डॉक्यूमेंट्री की श्रृंखला को और गहरी, भावनात्मक रूप से प्रभावशाली कहानियों तक बढ़ा रहे हैं। आज के तेजी से बदलते सामाजिक परिवेश में, शादियों में मौजूद दबावों को समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। ये कहानियाँ उन दरारों को उजागर करती हैं, जो अक्सर तब तक नजर नहीं आतीं जब तक बहुत देर हो जाती है। दर्शक एक ऐसी शो की उम्मीद कर सकते हैं जो भावनात्मक गहराई, यथार्थवाद और ऐसे अंतर्दृष्टि से भरी हो, जो कहानी खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक साथ रहती है। हनीमून से हत्या रिश्तों, शक्ति और घर के भीतर लड़ी जाने वाली खामोश लड़ाइयों पर बातचीत को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है।”

और ये भी पढ़े

हनीमून से हत्या के साथ वास्तविक घटनाओं, वास्तविक मकसदों और वास्तविक परिणामों की गहराई में उतरें, यह ट्रू क्राइम डॉक्यू-सीरीज़ 9 जनवरी से केवल ZEE5 पर स्ट्रीम होगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!