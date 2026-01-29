Breaking : कोलंबिया में लैंडिंग से ठीक पहले बड़ा विमान हादसा, सांसद समेत 15 लोगों की मौत

Edited By Pardeep,Updated: 29 Jan, 2026 06:35 AM
इंटरनेशनल डेस्कः कोलंबिया से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। बुधवार से लापता Beechcraft 1900 विमान क्रैश हो गया है, जिसमें सवार सभी 15 लोगों की मौत हो गई। कोलंबियाई अधिकारियों और बचाव दलों ने विमान का मलबा खोज निकाला है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हादसे में कोई भी यात्री या क्रू मेंबर जीवित नहीं बचा।
इस विमान में 13 यात्री और 2 क्रू सदस्य सवार थे। मरने वालों में कोलंबियाई संसद (चेंबर ऑफ डेप्युटीज) के एक सदस्य और आगामी चुनावों के एक उम्मीदवार भी शामिल थे, जिससे यह हादसा राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है।
लैंडिंग से कुछ मिनट पहले टूटा था संपर्क
कोलंबियाई विमानन अधिकारियों और सरकारी एयरलाइन SATENA के अनुसार, यह विमान कोलंबिया और वेनेजुएला की सीमा के पास उड़ान भर रहा था. फ्लाइट नंबर NSE 8849 ने बुधवार सुबह 11:42 बजे कुकुटा (Cúcuta) शहर से उड़ान भरी थी। लेकिन लैंडिंग से महज 11 मिनट पहले विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क अचानक टूट गया। इसके बाद विमान रडार से पूरी तरह गायब हो गया, जिससे हड़कंप मच गया और तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया गया।
कैटटुम्बो इलाके में मिला मलबा
काफी मशक्कत के बाद विमान का मलबा कैटटुम्बो (Catatumbo) क्षेत्र में मिला. यह इलाका दुर्गम पहाड़ियों, घने जंगलों और खराब मौसम के लिए जाना जाता है. इसी वजह से राहत और खोज अभियान में बचाव दलों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
हादसे की वजह अभी साफ नहीं
कोलंबियाई नागरिक उड्डयन एजेंसी के जांचकर्ता अब विमान के मलबे की जांच कर रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि हादसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या खराब मौसम इसके पीछे जिम्मेदार था। फिलहाल प्रशासन की ओर से दुर्घटना के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. जांच पूरी होने के बाद ही हादसे की असली वजह सामने आ सकेगी। यह हादसा कोलंबिया के लिए एक बड़ी त्रासदी माना जा रहा है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि इसमें राजनीतिक प्रतिनिधि और चुनावी उम्मीदवार भी शामिल थे।