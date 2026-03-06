फारस की खाड़ी में अमेरिकी टैंकर को लगी आग! ईरानी नेवी ने हमले का दावा किया

Edited By Parveen Kumar,Updated: 06 Mar, 2026 06:36 PM
इंटरनेशनल डेस्क : ईरानी नेवी ने गुरुवार को फारस की खाड़ी में एक US टैंकर पर हमला करने का दावा किया। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने सरकारी टेलीविजन पर एक बयान में कहा कि उत्तरी फारस की खाड़ी में एक जहाज़ पर मिसाइल से हमला हुआ और उसमें आग लग गई। IRGC ने यह भी कहा कि खाड़ी और हिंद महासागर के बीच मौजूद होर्मुज स्ट्रेट पर उनका 'पूरा कंट्रोल' है।
हालांकि, इस घटना की अभी तक अलग से पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी ओर, UK मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन (UKMTO) ने कहा कि आज सुबह कुवैत के तट के पास उत्तरी खाड़ी में एक टैंकर पर हमला हुआ। UKMTO के मुताबिक, लंगर डाले एक टैंकर के मालिक ने जहाज़ के बाईं ओर एक बड़े धमाके की सूचना दी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जहाज़ के कार्गो टैंक से तेल लीक हो रहा है, जिसका पर्यावरण पर बुरा असर पड़ सकता है। हालांकि जहाज़ में पानी भर गया है, लेकिन IRGC के दावे के उलट, आग लगने की कोई सूचना नहीं मिली है। राहत की बात यह है कि सभी क्रू मेंबर सुरक्षित और ठीक हैं।