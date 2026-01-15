डोनाल्ड ट्रंप का दावा- बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बीच झुका ईरान, हत्याएं और फांसी पर लगाई रोक

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार दोपहर ओवल ऑफिस से एक ऐसा बयान दिया, जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और मानवाधिकार जगत में हलचल मचा दी। ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें भरोसेमंद सूत्रों से जानकारी मिली है कि ईरान में हत्याएं और फांसी की...

नेशनल डेस्क: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार दोपहर ओवल ऑफिस से एक ऐसा बयान दिया, जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और मानवाधिकार जगत में हलचल मचा दी। ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें भरोसेमंद सूत्रों से जानकारी मिली है कि ईरान में हत्याएं और फांसी की कार्रवाई रोक दी गई है।

ओवल ऑफिस में एक बिल पर हस्ताक्षर समारोह के दौरान ट्रंप ने कहा, “हमें बताया गया है कि ईरान में हत्याएं बंद हो गई हैं। यह प्रक्रिया रुक गई है और किसी को मौत की सजा या फांसी देने की कोई योजना नहीं है। मुझे यह जानकारी भरोसेमंद सूत्रों से मिली है। हम इसकी पुष्टि करेंगे।”



यह घोषणा ऐसे समय में आई है, जब दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी हुई हैं। हाल के हफ्तों में ईरान में सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में हजारों लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आई थीं।



ट्रंप ने कहा कि उन्हें यह जानकारी “दूसरी तरफ के बहुत महत्वपूर्ण सूत्रों” से मिली है, लेकिन उन्होंने इन सूत्रों या विस्तृत विवरण को सार्वजनिक नहीं किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा,

“हत्याएं बंद हो गई हैं और फांसी नहीं होगी।”



जब उनसे पूछा गया कि क्या इस नए घटनाक्रम के बाद ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का विकल्प खत्म हो गया है, तो ट्रंप ने जवाब दिया, “हम देखेंगे कि आगे प्रक्रिया क्या होती है। लेकिन हमें उन लोगों से बहुत अच्छा बयान मिला है, जो जानते हैं कि वहां वास्तव में क्या हो रहा है।”



मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, ईरान में हालिया प्रदर्शनों के दौरान स्थिति बेहद गंभीर रही है। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया कि अब तक मारे गए लोगों में 1,847 प्रदर्शनकारी और 135 ईरानी सुरक्षा बलों के सदस्य शामिल हैं। वहीं, कुछ अन्य रिपोर्ट्स में मरने वालों की संख्या 3,000 से अधिक बताई गई है।



इस बीच, एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में कहा गया था कि ईरान की न्यायपालिका ने गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों के लिए तेजी से सुनवाई के संकेत दिए थे। इस कदम से मानवाधिकार समूहों में यह आशंका बढ़ गई थी कि कई लोगों को कठोर सजा, यहां तक कि फांसी भी दी जा सकती है।



ट्रंप ने अपने बयान में इस आशंका का जिक्र करते हुए कहा, “पिछले कुछ दिनों से बहुत से लोग कह रहे थे कि आज फांसी का दिन होने वाला है। लेकिन मुझे अभी-अभी जानकारी मिली है कि फांसी रोक दी गई है।”