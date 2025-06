Elon Musk लॉन्च कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी, 80% जनता ने दिया समर्थन

इंटरनेशनल डेस्क: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के CEO एलन मस्क के बीच इन दिनों सोशल मीडिया पर तीखी बयानबाजी का दौर जारी है। टैक्स नीति को लेकर मस्क की नाराजगी और ट्रंप के पलटवार ने दोनों के बीच तनातनी को और गहरा कर दिया है। इसी बीच एलन मस्क ने अमेरिका में एक नए राजनीतिक दल की जरूरत को लेकर बड़ा बयान देकर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है।



Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle? — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025