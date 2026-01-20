इस देश में कैदियों का तीन जेलों पर कब्जाः 9 पुलिस कर्मियों की हत्या व 43 बंधक बनाए, आपातकाल व कड़ी पाबंदियां लागू (Video)

ग्वाटेमाला में संदिग्ध गिरोहों के हिंसक हमलों में नौ पुलिसकर्मियों की मौत के बाद राष्ट्रपति बर्नार्डो अरेवालो ने 30 दिनों का आपातकाल लागू कर दिया है। जेल दंगों से शुरू हुई हिंसा राजधानी तक फैल गई, जिसके चलते नागरिक अधिकारों पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई...

International Desk: ग्वाटेमाला में संदिग्ध गिरोहों के हमलों में मरने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़कर सोमवार को नौ हो गयी और इस बीच राष्ट्रपति बर्नार्डो अरेवालो ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के साथ ही देश में नागरिक अधिकारों पर कड़ी पाबंदियां लागू हो गयी है। देश में हिंसा की शुरुआत शनिवार को हुई, जब कैदियों ने समन्वित दंगों में तीन जेलों पर कब्जा कर लिया और 43 सुरक्षाकर्मियों को बंधक बना लिया। अधिकारियों के अनुसार, गिरोह अपने सदस्यों और नेताओं के लिए विशेष सुविधाओं की मांग कर रहे थे।

‼️ Nationwide chaos in Guatemala



30 days of martial law declared after prisoners kill officers and hold 46 guards hostage.

Elite forces move in fast — footage shows them capturing the injured 18th Street Gang boss known as “The Wolf”



Footage from VinicioTVGT pic.twitter.com/lCoK6uf1fF — Vitamvivere (@Vitamvivere) January 19, 2026

रविवार सुबह पुलिस द्वारा एक जेल को मुक्त कराने के कुछ ही समय बाद राजधानी ग्वाटेमाला सिटी में संदिग्ध गिरोह सदस्यों ने पुलिस पर हमले किए। नेशनल सिविल पुलिस के निदेशक डेविड कस्टोडियो बोतेओ ने सोमवार को बताया कि एक पुलिस अधिकारी की चोटों के कारण सोमवार तड़के मौत हो गई। इसके साथ ही मारे गए पुलिसकर्मियों की संख्या नौ हो गयी है और कई घायलों की हालत गंभीर हैं तथा चोटों के कारण कुछ पुलिसकर्मियों के अंग विच्छेद भी करने पड़े हैं।

इस बीच, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश के अनुसार 30 दिनों के आपातकाल में आवाजाही की स्वतंत्रता, प्रदर्शन और हथियार रखने जैसे अधिकार सीमित कर दिए गए हैं। पुलिस को बिना स्पष्ट कारण गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया है और कुछ इलाकों में वाहनों की आवाजाही रोकी जा सकती है। हालांकि, आपातकाल के लिए संसद की मंजूरी जरूरी है लेकिन यह रविवार से लागू हो गया। सुरक्षा कारणों से सोमवार को पूरे देश में स्कूल बंद कर दिए गए थे।