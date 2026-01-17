Main Menu

‘इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026’ से अमेरिका-पाक रक्षा रिश्तों को नई धार, फिर करीब आ रहे वॉशिंगटन-इस्लामाबाद

Updated: 17 Jan, 2026 01:55 PM

inspired gambit 2026 gives a new edge to us pakistan defense relations

अमेरिका और पाकिस्तान के सैनिकों ने खैबर पख्तूनख्वा के पब्बी स्थित राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र में ‘इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026’ संयुक्त सैन्य अभ्यास पूरा किया। यह अभ्यास आतंकवाद-रोधी अभियानों और पैदल सेना कौशल पर केंद्रित रहा, जिससे दोनों देशों के...

Islamabad: अमेरिकी और पाकिस्तानी सैनिकों ने अभ्यास ‘‘इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026'' के तहत पब्बी स्थित राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का समापन किया। ‘डॉन' अखबार की शनिवार की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच इस तरह के प्रशिक्षण अभ्यास दोनों देशों के लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों को मजबूत करते हैं।

 

बयान में कहा गया कि इस सप्ताह संपन्न हुआ यह अभ्यास ‘‘संयुक्त पैदल सेना के कौशल और रणनीतियों तथा आतंकवाद-रोधी अभियानों पर केंद्रित था।'' रिपोर्ट के मुताबिक, आठ से 16 जनवरी तक चला यह दो सप्ताह का अभ्यास दोनों रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच फिर से बढ़ते जुड़ाव के व्यापक संकेतों के बीच हुआ है।

 

इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच परस्पर सैन्य संबंध मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं, जिसका प्रमाण नए सिरे से शुरू हुए संयुक्त प्रशिक्षण, बड़े रक्षा सौदे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व के प्रति असामान्य रूप से सकारात्मक बयानबाजी से मिलता है। 

