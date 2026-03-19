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अबतक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत... लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा दावा

Edited By Updated: 19 Mar, 2026 08:41 PM

more than 1000 people have died so far the big claim of the lebanese ministry

मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच Lebanon ने बड़ा दावा किया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 2 मार्च से अब तक Israel के हमलों में 1001 लोगों की जान जा चुकी है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि लगातार हो रहे हवाई और जमीनी हमलों के...

नेशनल डेस्क : मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच Lebanon ने बड़ा दावा किया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 2 मार्च से अब तक Israel के हमलों में 1001 लोगों की जान जा चुकी है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि लगातार हो रहे हवाई और जमीनी हमलों के कारण मृतकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। मंत्रालय के मुताबिक, इन हमलों में बड़ी संख्या में आम नागरिक भी प्रभावित हुए हैं, जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं।

घायलों और नुकसान का आंकड़ा भी बढ़ा

रिपोर्ट के अनुसार, हमलों में हजारों लोग घायल हुए हैं और कई इलाकों में भारी तबाही देखने को मिली है। अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है और राहत कार्य लगातार जारी है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि कई इलाकों में बचाव दल अब भी मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटे हुए हैं।

लगातार जारी है संघर्ष

क्षेत्र में संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस स्थिति को लेकर चिंता जताई जा रही है और शांति की अपील की जा रही है।

मानवीय संकट गहराने की आशंका

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जल्द ही हालात काबू में नहीं आए, तो लेबनान में मानवीय संकट और गहरा सकता है। भोजन, दवाइयों और जरूरी संसाधनों की कमी की आशंका भी जताई जा रही है।

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