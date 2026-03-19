मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच PM मोदी ने कतर के अमीर से की फोन पर बात, जानें किन मुद्दों पर हुई चर्चा

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच कतर के अमीर, शेख तमीम बिन हमद अल थानी से फोन पर बात की।

नेशनल डेस्कः भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच कतर के अमीर, शेख तमीम बिन हमद अल थानी से फोन पर बात की। इस दौरान उन्हें और कतर की जनता को ईद की शुभकामनाएं दी गईं और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को दोहराया गया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, मैंने अपने भाई, कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बात की और उन्हें तथा कतर की जनता को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

Spoke with my brother, H.H. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, the Amir of Qatar, and conveyed warm Eid greetings to him and the people of Qatar.



Reiterated that we stand in solidarity with Qatar and strongly condemn the attacks on the region’s energy infrastructure.



Expressed… — Narendra Modi (@narendramodi) March 19, 2026

मैंने इस बात को दोहराया कि हम कतर के साथ एकजुटता से खड़े हैं और इस क्षेत्र के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। मैंने भारतीय समुदाय को दी गई देखभाल और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और आशा जताई कि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहेगी। हम होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के पक्षधर हैं।