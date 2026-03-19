Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच PM मोदी ने कतर के अमीर से की फोन पर बात, जानें किन मुद्दों पर हुई चर्चा

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच PM मोदी ने कतर के अमीर से की फोन पर बात, जानें किन मुद्दों पर हुई चर्चा

Edited By Updated: 19 Mar, 2026 10:49 PM

pm modi spoke with the emir of qatar sheikh tamim bin al

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच कतर के अमीर, शेख तमीम बिन हमद अल थानी से फोन पर बात की।

नेशनल डेस्कः भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच कतर के अमीर, शेख तमीम बिन हमद अल थानी से फोन पर बात की। इस दौरान उन्हें और कतर की जनता को ईद की शुभकामनाएं दी गईं और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को दोहराया गया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, मैंने अपने भाई, कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बात की और उन्हें तथा कतर की जनता को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

मैंने इस बात को दोहराया कि हम कतर के साथ एकजुटता से खड़े हैं और इस क्षेत्र के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। मैंने भारतीय समुदाय को दी गई देखभाल और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और आशा जताई कि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहेगी। हम होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के पक्षधर हैं।

 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!