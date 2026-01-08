ईरान में उबाल: प्रदर्शनकारियों पर ‘नो लेनिएंसी’ का सख्त ऐलान, सेना बोली- दुश्मनों के हाथ काट देंगे (Video)

ईरान में तीन साल के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों के बीच न्यायपालिका प्रमुख घोलामहोसैन मोहसनी एजई ने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों और कथित “दुश्मन मददगारों” को सख्त चेतावनी दी है। अमेरिका-इज़रायल पर साजिश का आरोप लगाते हुए कार्रवाई का संकेत दिया गया है।

International Desk: ईरान में तेज होते देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच न्यायपालिका प्रमुख घोलामहोसैन मोहसनी एजई ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि “इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ दुश्मन की मदद करने वालों” के लिए अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। राज्य मीडिया के अनुसार, एजई ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इज़रायल ईरान में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “इज़रायल और अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों के बाद सड़कों पर उतरकर दंगे करने वालों के पास कोई बहाना नहीं है। अब जो भी दुश्मन की मदद करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।”

Watch | Iran’s top judicial official has issued a strong warning to those taking part in unrest, saying “rioters will be confronted” and accusing foreign powers, including the United States and Israel, of backing street violence against the Islamic Republic. pic.twitter.com/lGFufL4Lnh

यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यदि तेहरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को हिंसा से कुचलता है, तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका “पूरी तरह तैयार” है। वहीं, इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए कहा कि ईरानी अपने भविष्य का फैसला खुद कर सकते हैं। ईरान इस समय पिछले तीन वर्षों के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहा है। इसकी शुरुआत पिछले महीने तेहरान के ऐतिहासिक ग्रैंड बाज़ार से हुई, जहां व्यापारियों ने ईरानी रियाल की तेज़ गिरावट के विरोध में दुकानें बंद कर दी थीं। इसके बाद महंगाई, पश्चिमी प्रतिबंधों, प्रशासनिक कुप्रबंधन और राजनीतिक-सामाजिक पाबंदियों के खिलाफ गुस्सा देशभर में फैल गया।

Iran’s Head of the Judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei said Tehran will show zero leniency toward rioters while maintaining that peaceful protest is a public right.

￭ He said grievances are legitimate and linked to economic hardship however, he warned, unrest is being… pic.twitter.com/fJePxcr98k

एजई के बयान के बाद ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हातमी ने भी सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान किसी भी आक्रामकता का पहले से भी ज्यादा निर्णायक जवाब देगा। उन्होंने कहा, “अगर दुश्मन ने गलती की, तो उसका हाथ काट दिया जाएगा।” अब तक इन प्रदर्शनों में 30 से अधिक लोगों की मौत की खबर है और हजारों गिरफ्तारियां हुई हैं। हालांकि सरकार ने आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में प्रदर्शनकारी ईरानी झंडे गिराते और फाड़ते दिखाई दे रहे हैं।