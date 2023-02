पाकिस्तान में मौलाना ने उगला जहर- करतारपुर कॉरिडोर व सिखों पर की आपत्तिजनक टिप्पणी ( देखेंVideo)

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में कट्टरपंथियों द्वारा सिखों और हिंदुओं को शिकार बनाना आम बात है। सरकार और कानून भी ईशनिंदा जैसे अत्याचारी कानूनों की आड़ में अल्पसंख्यको पर अत्याचार कर रहे हैं। पाकिस्तान से अक्सर ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं जिनमें हिंदू और सिखों के प्रति नफरत को देखा जा सकता है। इसी कड़ी में एक मौलाना का वीडियो ट्विटर पर 'पाकिस्तान अनटोल्ड' ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया जिसमें मौलाना सिखों और करतारपुर कॉरिडोर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता दिख रहा है।

While Khalistanis believe Pakistan loves them, here's what most followed Mullah of Pak has to say to 'Sikh brothers'pic.twitter.com/cyZja7hGip — Pakistan Untold (@pakistan_untold) February 24, 2023