उड़ान भरते ही आग का गोला बना विमान; पायलट की गई जान, एयरपोर्ट बंद

अमेरिका के केप कॉड स्थित प्रॉविन्सटाउन म्युनिसिपल एयरपोर्ट पर एक छोटा सेसना विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में अकेले पायलट की मौके पर ही मौत हो गई। विमान में आग लग गई, जिस पर दमकल कर्मियों ने काबू पाया। एनटीएसबी जांच करेगा।

International Desk: अमेरिका के केप कॉड के ‘प्रॉविन्सटाउन म्युनिसिपिल' हवाई अड्डे पर रविवार को एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे पायलट की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि विमान में केवल पायलट ही था। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि यह घटना केप कॉड के दक्षिणी छोर पर स्थित समुद्र किनारे के इलाके के पास हुई।

इसमें बताया गया कि दुर्घटना के कारण विमान में आग लग गई, दमकल कर्मियों और अन्य आपातकालीन कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। बयान के अनुसार, पायलट की मौके पर ही मौत हो गई। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने एक बयान में कहा कि यह विमान ‘सेसना 172एन' था और वह इस हादसे की जांच करेगा। हादसे के कारण को लेकर फिलहाल कोई शुरुआती जानकारी नहीं दी गई। दुर्घटना के बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया। ‘प्राविन्सटाउन' बोस्टन से करीब 80 किलोमीटर (50 मील) दक्षिण-पूर्व में केप कॉड के आखिरी सिरे पर स्थित है।