ट्रंप का भद्दा मजाक: सीजफायर के कुछ घंटे बाद पोस्ट किया ये विवादास्पद गाना, ईरान का खौल उठेगा खून (VIDEO)

Washington: ईरान और इज़राइल के बीच तनाव भरे संघर्ष विराम के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक विवादास्पद वीडियो पोस्ट कर नया बवाल खड़ा कर दिया। इस वीडियो में उन्होंने 'Bomb Iran' नामक पैरोडी गाने के साथ ईरान को निशाना बनाया, जिससे ईरानी जनता और सरकार में नाराज़गी देखी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने Truth Social पर 'Bomb Iran' नाम का पैरोडी गाना पोस्ट किया, जो 1980 में Vince Vance & The Valiants द्वारा बनाया गया था। इस गाने में B-2 बमवर्षक विमानों की फुटेज दिखाई गई और गाने के बोल थे: “Ol’ Uncle Sam’s getting pretty hot, time to turn Iran into a parking lot.” (अंकल सैम गुस्से में है, अब ईरान को पार्किंग लॉट बना दो।)यह वीडियो ऐसे समय में पोस्ट किया गया जब ट्रंप खुद दोनों देशों के बीच युद्धविराम का एलान कर चुके थे।

Donald J. Trump Truth Social 06.24.25 07:15 PM EST pic.twitter.com/51nR30m1w9 — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 24, 2025

ईरान की प्रतिक्रिया और जवाबी वीडियो

ट्रंप के वीडियो से पहले ईरानी स्टेट टीवी ने एक लेगो-शैली का एनिमेशन जारी किया था जिसमें एक कार्टून ट्रंप बर्गर खाते हुए इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करते दिखाया गया। वीडियो के अंत में संदेश था: “We control the game” (हम इस खेल को नियंत्रित करते हैं।) संघर्ष विराम की शुरुआत के कुछ घंटे बाद ट्रंप ने मीडिया से कहा: “ये दोनों देश इतने समय से लड़ रहे हैं कि इन्हें खुद नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं।”बाद में ट्रंप ने दावा किया कि “संघर्षविराम अब प्रभावी है” और इज़राइली जेट “अब वापस लौट रहे हैं।”

Iranian State TV Airs Lego-Style Animation Glorifying Its War with Israel: Iran Launches Missile Barrages at Israel, Downs Israeli Aircraft, Destroys High-Rises, Port, Air Base; “We Are the Ones Who Control the Game” pic.twitter.com/q43sHRvqhJ — MEMRI (@MEMRIReports) June 24, 2025

संघर्ष और हताहतों की संख्या

पिछले दो हफ्तों में हुए संघर्ष में ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 610 नागरिकों की मौत हुई है। जबकि इजराइल ने 28 लोगों की मौत की पुष्टि की। अमेरिकी वायुसेना ने भी इस संघर्ष में भाग लिया और ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिराए। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दावा ट्रंप ने दावा किया कि “ ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह नष्ट हो गया है ” लेकिन अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों (CNN और AP) के अनुसार, ईरान के सेंटरफ्यूज (centrifuges) अब भी काम कर रहे हैं। यूरेनियम का भंडार हमलों से पहले ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलीन लेविट ने इस रिपोर्ट को “गलत और ट्रंप को बदनाम करने की कोशिश” बताया। ट्रंप ने भी दोहराया कि “जब आप 30,000 पाउंड के बम गिराते हैं, तो सब खत्म हो जाता है।”