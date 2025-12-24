Main Menu

एपस्टीन सेक्स स्कैंडल मामले में आया नया मोड़, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगे रेप के गंभीर आरोप

Edited By Updated: 24 Dec, 2025 01:16 PM

major twist in epstein scandal physical allegation against president trump

जेफ्री एपस्टीन सेक्स स्कैंडल एक बार फिर सुर्खियों में है। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी करीब 30 हजार पन्नों के नए दस्तावेजों में डोनाल्ड ट्रंप का नाम सामने आया है। इनमें उन पर रेप के आरोपों का उल्लेख है, लेकिन न्याय विभाग ने साफ किया है कि ये आरोप...

इंटरनेशनल डेस्क : अमेरिका में जेफ्री एपस्टीन सेक्स स्कैंडल मामले एक बार फिर चर्चा में है। इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम दोबारा सामने आने से राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल मच गई है। अमेरिकी न्याय विभाग ने इस केस से जुड़े करीब 30 हजार पन्नों के नए दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं, जिनमें ट्रंप के खिलाफ रेप जैसे गंभीर आरोपों का भी जिक्र है।

हालांकि, अमेरिकी न्याय विभाग ने इन आरोपों को लेकर साफ तौर पर कहा है कि ट्रंप पर लगाए गए रेप के आरोपों के पक्ष में कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। विभाग का कहना है कि इन आरोपों को तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। दस्तावेजों में यह जरूर सामने आया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1993 से 1996 के बीच कम से कम आठ बार जेफ्री एपस्टीन के निजी जेट से यात्रा की थी। इनमें से कुछ यात्राओं में ट्रंप की उस समय की पत्नी मार्ला मैपल्स और उनके बच्चे भी शामिल थे। हालांकि इन यात्राओं को लेकर ट्रंप पर किसी अपराध का आरोप दर्ज नहीं किया गया है।

रिकॉर्ड के मुताबिक, इन यात्राओं में से चार उड़ानों में एपस्टीन की करीबी सहयोगी गिस्लीन मैक्सवेल भी मौजूद थी। मैक्सवेल को बाद में सेक्स ट्रैफिकिंग के मामले में दोषी ठहराया गया था। एक 1993 की फ्लाइट में एपस्टीन, ट्रंप और एक 20 वर्षीय महिला ही सवार थे, जिसकी पहचान गोपनीय रखी गई है। कुछ अन्य उड़ानों में शामिल महिलाओं को बाद में मैक्सवेल केस में संभावित गवाह माना गया।

नए दस्तावेजों में अक्टूबर 2020 की एक FBI फाइल भी शामिल है। इसमें एक महिला ने दावा किया है कि उसके साथ जेफ्री एपस्टीन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने यौन शोषण किया था। हालांकि यह दावा भी जांच का हिस्सा है और इसे साबित करने के लिए कोई निर्णायक सबूत सामने नहीं आया है। इन फाइलों में एपस्टीन का एक कथित पत्र भी शामिल बताया गया है, जिसमें उसने ट्रंप के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था।

इससे पहले अमेरिकी न्याय विभाग पर आरोप लगे थे कि एपस्टीन से जुड़ी 16 अहम फाइलें गायब कर दी गई थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इन फाइलों में महिलाओं की पेंटिंग्स की तस्वीरें और एक फोटो शामिल था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप, गिस्लीन मैक्सवेल और जेफ्री एपस्टीन एक साथ नजर आ रहे थे। विवाद बढ़ने के बाद इन फाइलों को दोबारा सार्वजनिक किया गया।

जेफ्री एपस्टीन एक कुख्यात यौन अपराधी था, जिसकी मौत जेल में हुई थी। उसकी मौत को लेकर भी लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। बताया जाता है कि मरने से पहले उसने खुद को एक संदिग्ध ईमेल लिखा था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करते हुए कहा गया था कि ट्रंप कई बार उसके फार्म हाउस पर आए थे। इन नए खुलासों के बाद एपस्टीन केस एक बार फिर अमेरिकी राजनीति और न्याय व्यवस्था के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है।

