Daily horoscope : जानें, क्या कहते हैं आपके सितारे

Edited By Updated: 29 Dec, 2025 07:18 PM

rashifal in hindi

मेष : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे, उसमें कामयाबी मिलेगी, मगर मौसम के

मेष : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे, उसमें कामयाबी मिलेगी, मगर मौसम के एक्सपोइयर से अपना बचाव रखें।

वृष: किसी अफसर के सॉफ्ट रुख के कारण किसी सरकारी काम में आ रही कोई बाधा-मुश्किल राह से हट सकती है।

मिथुन: व्यापार कारोबार में लाभ, कारोबारी टूरिंग, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग में न सिर्फ कोई बाधा ही हटेगी, बल्कि उसमें कुछ न कुछ पेशकदमी भी होगी।

कर्क : समय कामयाबी देने, प्रभाव दबदबा बढ़ाने वाला, शत्रु कमजोर रहेंगे, मगर सेहत के मामले में लापरवाह न रहना ठीक रहेगा।

सिंह : इरादों में मजबूती तथा कामयाबी मिलेगी, स्कीमें प्रोग्राम भी मेच्योर होंगे, धार्मिक-सामाजिक कामों में रुचि।

कन्या : सितारा पेट के लिए ढीला, इसलिए नाप-तोल कर खान-पान करना सही रहेगा, किसी पर ज्यादा भरोसा भी न करें।

आज का राशिफल 30 दिसंबर, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा  

Tarot Card Rashifal (30th December): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

लव राशिफल 30 दिसंबर- ये जरा सी दिल्लगी दिल की लगी बन जाएगी

Aaj Ka Good Luck (30th December, 2025):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

तुला:  व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, जिस काम के लिए सोचेंगे या मन बनाएंगे, उसमें कामयाबी मिलेगी।

वृश्चिक: मन किसी संभावित परेशानी के कारण उखड़ा-बिगड़ा सा रहेगा, कोई भी नया यत्न हाथ में न लें।

धनु : किसी धार्मिक प्रोग्राम के साथ जुड़ने, धार्मिक लिटरेचर पढ़ने, कथा-वार्ता, भजन-कीर्तन सुनने में जी लगेगा।

मकर:  जायदादी कामों के राह में पेश आ रही कोई बाधा मुुश्किल हटेगी, शत्रु कमजोर रहेंगे।

कुंभ: स्ट्रांग सितारा आपको कामकाजी तौर पर हिम्मती, उत्साही, व्यस्त, एक्टिव तथा इफैक्टिव रखेगा।

मीन : समय मिट्टी, रेता, बजरी, टिम्बर, कंस्ट्रक्शन मैटीरियल का काम करने वालों को अच्छा लाभ देने वाला हो सकता है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

