ट्रंप अभी भी अपने प्लान पर कायम, कहा- कनाडा को 51वां अमेरिकी राज्य बनने से होगा फायदा

Washington: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने सख्त और साहसिक बयानों के कारण चर्चा में हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने साफ किया है कि ट्रंप कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की योजना को अब भी समर्थन दे रहे हैं। लेविट ने कहा, "ट्रंप मानते हैं कि कनाडा के लोगों को अमेरिका में शामिल होने से कई फायदे होंगे*, खासकर सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। अमेरिका पहले से ही कनाडा की रक्षा में बड़ी भूमिका निभा रहा है, ऐसे में दोनों देशों का एक होना समझदारी भरा कदम होगा।"



#WATCH | Washington DC, US | Press Secretary Karoline Leavitt says, "...The President (Donald Trump) still maintains his position on Canada. The United States has been subsidizing Canada's National Defense, and he believes that Canadians would benefit greatly from becoming the… pic.twitter.com/UZlZCdHz34 — ANI (@ANI) April 15, 2025