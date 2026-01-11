अमेरिका का बदलाः सीरिया में ISIS ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले, कहा- दुनिया में कहीं भी छिपो हम चुन-चुन कर मारेंगे

Edited By Tanuja,Updated: 11 Jan, 2026 11:22 AM
सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की हत्या के बाद अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट (ISIS) के खिलाफ फिर से जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा कि यह अभियान आतंकियों को स्पष्ट संदेश देने के लिए है कि अमेरिकी बलों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए...
Washington:अमेरिका ने सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ फिर जवाबी हमले शुरू किए वाशिंगटन, 11 जनवरी (एपी) अमेरिका ने पिछले महीने सीरिया में हुए हमले में अपने दो सैनिकों और एक दुभाषिए की मौत के बाद इस्लामिक स्टेट के खिलाफ फिर से जवाबी हमले शुरू किए हैं। अमेरिकी केंद्रीय कमान के अनुसार, अमेरिका और सहयोगी बलों द्वारा किए गए ये व्यापक हमले पूर्वी समयानुसार दोपहर साढ़े 12 बजे के आसपास हुए। इन हमलों में सीरिया भर में इस्लामिक स्टेट के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया।
शनिवार के हमले एक व्यापक अभियान के तहत किए गए जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आईएसआईएस के उस घातक हमले के जवाब में शुरू की गई कार्रवाई का हिस्सा है जिसमें पिछले महीने पल्मायरा में सार्जेंट एडगर ब्रायन टोरेस-टोवर, सार्जेंट विलियम नथानिएल हॉवर्ड और दुभाषिया अयाद मंसूर सकात की मौत हो गई थी। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने शनिवार को एक बयान में कहा, ‘‘हमारा संदेश स्पष्ट है: अगर आप हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम आपको ढूंढ निकालेंगे और दुनिया में आप चाहे कहीं भी हों आपको मार डालेंगे, फिर चाहे आप कानून से बचने की कितनी भी कोशिश क्यों न करें।''